В Томске до понедельника перекроют движение на участке ул. Карташова

19 августа 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

Завтра утром, 20 августа, в Томске перекроют движение по ул. Карташова на участке от пер. Ишимского до ул. Красноармейской, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение связано с работами, которые будет проводить АО «Томск РТС». Оно продлится с 9.00 четверга, 20 августа, до 6.00 понедельника, 24 августа. В это время движение на указанном участке будет осуществляться в соответствии с временными знаками.

Томичей просят учитывать информацию о перекрытии при планировании путей передвижения по городу.

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