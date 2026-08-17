Тест, видео и выступление перед жюри.В Томске выбрали лучших работников в сфере занятости населения

17 августа 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

В Томской области подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере занятости населения.

В пятый раз мероприятие объединило лучших сотрудников и самые передовые практики кадровых центров «Работа России». По итогам отбора экспертное жюри выбрало победителей, которые представят регион на федеральном этапе.

Как проходил конкурс, чего стоила победа и как соревнуются представители сферы занятости — рассказываем в нашем материале.

Подготовка и презентация

Фото: Савелий Петрушев

В этом году в конкурсе приняли участие 37 специалистов из отделений кадровых центров Томской области. Им предстояло бороться за победу в трёх номинациях: «Лучший специалист кадрового центра „Работа России“» в шести категориях, «Лучшая практика кадрового центра „Работа России“», «Лучшая клиентская служба кадрового центра „Работа России“».

Участникам предстояло пройти через два этапа конкурса. Первый — теоретический — включал тестирование на знание основных правовых актов, которые специалисты используют в своей работе. Также на этом этапе проверялись их навыки работы в профильной цифровой среде.

А еще участники подготовили видеопрезентацию, в которой рассказали о своей работе, основных профессиональных достижениях и реализованных проектах. Ролики были представлены экспертному жюри в заключительный день конкурса. В жюри вошли представители университетов и кадровых служб крупных компаний региона. Они спрашивали участников о сложностях работы, новых запросах соискателей и результатах реализованных проектов.

Волнение и победы

Фото: Савелий Петрушев

По итогам конкурса лучшими клиентскими службами второго и третьего уровня признаны кадровые центры «Работа России» города Асино и Верхнекетского района. Победа в номинации «Лучший кадровый консультант» досталась ведущему инспектору территориального отдела Верхнекетского района Евгении Лим.

— В общей сложности я работаю в службе занятости 10 лет, но полтора года назад стала инспектором. Раньше работала с цифрами, теперь с людьми, работодателями. Получила новые навыки общения, маркетинговых визитов на производства. Помогла поддержка коллег, знание законов, интерес к работе, — рассказала Евгения Лим. — Мы прекрасно отработали три программы нацпроекта «Кадры». На сегодняшний день мы их выполнили все. Самое масштабное из этого было — оборудование рабочего места для инвалида-участника СВО в одной из организаций лесопромышленного комплекса. Этот работодатель раньше с нами никак не контактировал, а сейчас он сотрудничает с нами на постоянной основе. Этот проект я и представляла на конкурсе. В целом, планы этого года по программам привлечения работодателей мы выполнили, теперь уже работаем с задачами на следующий год.

Лучшим карьерным консультантом стала специалист из Северска Юлия Миронова.

— Сложнее всего было подготовиться к публичному выступлению. Мне помогали коллеги, а перед федеральным этапом меня будет консультировать напарница, которая в прошлом году заняла второе место на федеральном уровне. Она же придумала одну из интересных практик, которую мы внедрили — «Профпаспорт». Это такая анкета, куда мы заносим всю информацию, которая нужна при подборе работы. Там прописываются не только формальные данные, вроде адреса или образования, но и личностные качества: темперамент, характер. Это помогает нам в дальнейшему успешней искать работодателя, — отметила Юлия Миронова. — В моей работе мне очень нравится наш коллектив, мы с коллегами любим размышлять, обдумывать что-то. А еще я люблю помогать людям и чувствовать отдачу. Как-то ко мне приходил гражданин с нарушениями слуха и речи. Было очень тяжело с ним общаться, мы друг друга не очень понимали. Но в итоге я нашла решение — приложение, которое помогло нам общаться. Так мы нашли общий язык сходили с ним на собеседование к работодателю и человека трудоустроили.

В номинации «Лучший специалист по работе с молодежью» победила ведущий психолог томского кадрового центра Алина Маковская. Буквально накануне конкурса она вернулась с молодежного форума ТИМ «Бирюса» — одного из крупнейших в стране, где вместе с тремя коллегами представляла Томскую область среди более 500 специалистов из 45 регионов. Там Алина провела тренинг и представила собственную методику работы с профессиональным выгоранием.

Алина Маковская с заслуженной наградой Фото: Савелий Петрушев

— На подготовку к конкурсу было всего две недели. Сложнее всего оказалось написать сценарий видеопрезентации и выбрать из нескольких проектов те, которые лучше всего покажут мою работу, — отметила Алина Маковская.— Моя задача как психолога — не просто провести консультацию, а помочь молодым людям найти дело, в котором их качества и навыки будут работать в полную силу. В центре я разработала интерактивную систему профориентационных мероприятий и за последний год я провела более 30 встреч со школьниками и студентами — профтуры, тренинги, выезды в оздоровительные лагеря. Это около 900 ребят, каждому из которых я стараюсь помочь сделать осознанный выбор профессии, чтобы в будущем они не столкнулись с выгоранием.

Лучшим специалистом по работе с ветеранами специальной военной операции и членами их семей признана ведущий инспектор города Асино Елена Анучина. Лучший специалист по работе с инвалидами — ведущий инспектор города Томска Татьяна Лаврова.



Татьяна Лаврова Фото: Савелий Петрушев

— В работе мне нравится взаимодействие с людьми, я очень это люблю. Мне нравится помогать людям и это вот самое основное, тут даже у меня, даже думать не над чем, — отметила Татьяна Лаврова. — Каждый отдельный случай мне кажется интересным по-своему. Например, как-то ко мне обратился участник СВО, довольно возрастной. Он хотел просто встать на учет и досидеть до пенсии. Говорил: «Я не хочу работать». Но я его убедила, что работать всё-таки интересно и полезно, чем просто ждать пенсию. В итоге он отучился на охранника шестого разряда и работает через дорогу от дома. Мы с ним поддерживаем связь, называет меня любимым инспектором, который заставил работать.

Лучшим наставником стала ведущий инспектор томского кадрового центра Олеся Кремлева.

Олеся Кремлева Фото: Савелий Петрушев

— Это был мой первый конкурс. Сложнее всего оказалось подготовить самопрезентацию, но мне помогла команда. Я надеялась хотя бы не занять последнее место, а в итоге стала первой. Это значит, что всё, что мы делаем, не зря, — поделилась Олеся Кремлёва.

В номинации «Лучшая практика» победу одержал проект «Создай будущее» территориального отдела Кожевниковского района. Практика помогает молодым жителям района подготовить собственные бизнес-идеи: для них проводят образовательные мероприятия и консультации с экспертами.

Анна Гомозова обращается к участникам конкурса Фото: Савелий Петрушев

— Конкурс профессионального мастерства позволяет увидеть лучшие практики и распространить их на весь регион. Они отвечают на конкретные запросы территорий — от кадрового обеспечения здравоохранения до трудовой адаптации детей с ОВЗ. Мы видим, что территориальные отделы кадровых центров «Работа России» готовы развиваться, внедрять новые форматы работы и через свои проекты стараются решить актуальные проблемы рынка труда каждого конкретного района. Представленные практики — это не просто конкурсные работы, а реально работающие инструменты, которые уже приносят пользу жителям территорий, — отметила руководитель регионального департамента труда и занятости населения Анна Гомозова. — Любые конкурсы — это повышение квалификации самих сотрудников, когда они готовятся, выступают, они повышают свой уровень, а затем сами становятся наставниками для других конкурсантов.

В свою очередь, руководитель кадрового центра «Работа России» Людмила Дмитриева также выделила проект коллег из Северска «Возможности для каждого».



Фото: Савелий Петрушев

— К нам обращаются разные соискатели, в том числе родители детей с инвалидностью и ОВЗ. Проект «Возможности для каждого» показывает, как кадровые центры могут системно помогать: организуют профтуры, встречи с экспертами, дают школьникам реальное представление о рынке труда. Это опыт, который дает подросткам уверенность в своих силах и помогает планировать дальнейшее обучение. Но главное, что семья получает поддержку. Для 29 участников специалисты кадрового центра провели почти 70 индивидуальных занятий с привлечением шести спикеров и организовали три профтура на площадки предприятий-партнеров. И результаты есть: трое участников проекта трудоустроились на лето, — отметила Людмила Дмитриева.

Победители конкурса продолжат борьбу за звание лучших. Им предстоит представлять регион на федеральном этапе конкурса и продолжить традицию привозить из Москвы награды, полученные из рук руководителя Министерства труда. В декабре 2025 года в Москве были отмечены сразу две томские победы: первое место занял проект «Путь героев», а ведущий инспектор территориального отделения Северска Наталья Петрова стала второй в номинации «Лучший специалист».

— Я замечаю, что год от года растет уровень профессионализма специалистов, участвующих в конкурсе. Это видно и в подготовке презентаций, и в самопрезентации. Это очень здорово: помимо профессионального развития люди занимаются еще и личным развитием в рамках конкурса, — отметила Людмила Дмитриева. — Конкурсы позволяют сотрудникам увидеть другие территориальные отделы: чем они живут, какие практики используют, какие ноу-хау каждый район применяет, учитывая свою экономическую ситуацию, какие партнерские отношения выстраивает именно на своей территории. И я очень надеюсь на то, что когда люди видят успешные практики, они будут перенимать этот опыт и по-другому разворачивать свою профессиональную деятельность.

Победители конкурса Фото: Савелий Петрушев

Фото: Савелий Петрушев

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