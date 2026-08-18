На «Праздник Топора» из Томска и Северска запустят спецавтобусы

18 августа 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

Для гостей XVII международного фестиваля народных ремёсел «Праздник Топора» организуют специальные автобусные рейсы из Томска и Северска. Они будут ходить до парка «Околица» в Зоркальцеве и обратно с 20 по 23 августа.

В Томске автобусы будут отправляться от остановки «Лагерный сад». Второй маршрут свяжет ЗАТО Северск с Зоркальцевом. По Северску спецавтобусы будут дублировать маршрут №442 Томск — Северск со всеми остановками.

Узнать транспорт можно будет по табличке «Праздник Топора».

20 августа автобусы будут отправляться каждый час с 16:00 до 21:00. 21 августа рейсы запланированы с 15:00 до 22:00 каждые 30 минут, 22 августа — с 10:00 до 23:00 каждые 30 минут, 23 августа — с 10:00 до 21:00 каждые 30 минут.

По вопросам работы спецавтобусов можно обратиться в диспетчерскую службу по телефону +7-952-157-28-27.

XVII международный фестиваль народных ремёсел «Праздник Топора» пройдёт в селе Зоркальцево Томского района, в парке «Околица».

Напомним, XVII международный фестиваль народных ремёсел «Праздник Топора» проходит в парке «Околица» с 18 по 23 августа. В этом году он соберёт более 130 мастеров из 40 регионов России, а также Беларуси, Китая, Кубы, Молдовы и Пакистана.

Основная культурная программа запланирована с 20 по 23 августа. На сцене выступят K-pop группа HOMANY, ВИА «Фест», Натали, Ольга Кормухина и солист группы «Парк Горького» Алексей Белов. Гостей также ждут скоростные конкурсы «Сумасшедшая глина» и «Бешеная пила», театральные программы, мастер-классы и другие площадки.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».