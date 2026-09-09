Молодежь Томска узнала о возможностях карьеры в «Ростелекоме» на форуме «Труд крут»

9 сентября 2026 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» принял участие в четвертом ежегодном карьерном форуме «Труд крут», который собрал на площадке Большого концертного зала Томска более тридцати работодателей региона. Мероприятие посвящено развитию кадрового потенциала области и повышению значимости труда для самореализации молодежи.

В локации компании для гостей форума были организованы различные активности: студенты приняли участие в мини-квизе на знание инженерного оборудования, используемого связистами, разгадали профессиональный телеком-кроссворд, а также получили индивидуальные консультации по вопросам трудоустройства и прохождения производственной практики.

Фото: пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

— Мы видим реальную пользу от участия в форуме «Труд крут». Это не только имиджевое мероприятие, но и эффективный инструмент поиска мотивированных сотрудников. В прошлом году после форума к нам пришли десять человек, семь из которых до сих пор работают в команде, — подчеркнул директор Томского филиала «Ростелекома» Денис Кобзарь.

— Очень полезно узнать о разнообразии работодателей в Томской области, понять, какие профессии востребованы, и получить полноценную информацию о возможностях карьерного развития в крупных компаниях, — рассказала студентка Арина Шабловская.

Фото: пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

Также на форуме губернатор Томской области Владимир Мазур вручил молодым перспективным сотрудникам компаний региона знаки отличия «Будущее Томской области». Награды удостоен ведущий сервисный инженер «Ростелекома» из села Молчаново Александр Гылко.

Фото: пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

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