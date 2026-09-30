Большие машины. Кого ждут на работу в томском ТТУ

30 сентября 2026 / Томский Обзор

Томское трамвайно-троллейбусное управление запускает маршруты раньше, чем большинство горожан успевают проснуться. Технику здесь обслуживают более семисот человек: от водителей и кондукторов до путейцев и слесарей.

На предприятии работает устоявшаяся команда, но здесь всегда рады новым сотрудникам — людям, которых не пугает рабочий день, начинающийся в четыре утра, и кого по-настоящему тянет к большим машинам.

Фото: Савелий Петрушев

— Трамвайно-троллейбусное управление Томска — это живая история длиною в десятилетия, пульс городской жизни. На своих токоприемниках оно несет главную ценность времени — социальную надежность, связывая поколения томичей с их домом, работой и будущим. Поэтому мы постоянно работаем над улучшением условий труда на предприятии, в том числе с помощью закупки нового подвижного состава и повышения заработной платы сотрудников, — сказал заместитель мэра — начальник департамента городского хозяйства Дмитрий Путров.

В нашем совместном кадровом проекте с мэрией Томска поговорили с директором ТТУ Евгением Черепановым о том, как устроена жизнь депо изнутри, чему учат будущих водителей и почему те, кто уходит, часто возвращаются.

Человек из ТТУ

Евгений Черепанов — нынешний директор Томского трамвайно-троллейбусного управления. Он пришёл на предприятие в 2006 году.

— Честно сказать, не то чтобы совсем случайно. Позвал товарищ, организовывалась новая команда, — рассказал директор ТТУ.

Начинал он начальником транспортного цеха: вспомогательная техника, дежурные автобусы, автомобильный кран для трамваев, сошедших с пути. Потом — период работы с муниципальными автобусами, куда его назначили главным инженером, а затем начальником, когда в 2009 году закупили 22 ЛиАЗа и открыли парк на Мира, 52.

Евгений Черепанов Фото: Савелий Петрушев

— Настал момент, подал заявку в департамент, предоставил резюме. Долго рассматривали всех кандидатов, затем решением мэра Дмитрия Махини меня назначили руководителем, — рассказал Евгений Черепанов.

По словам директора, сейчас видно куда движется предприятие. Команда обновилась, в руководстве появилась молодёжь — часть пришла со стороны, часть выросла здесь с самой начальной ступени.

От проходной до заката

Рабочий день в ТТУ начинается раньше, чем у большинства горожан. Первый дежурный автобус привозит сюда водителей и кондукторов в четыре с небольшим утра. К этому времени на службу приезжает и медицинский работник: каждый водитель проходит медосмотр перед выходом на линию. Без этого на маршрут не допустят.

С четырёх депо оживает: диспетчеры, суточные бригады, путейцы, зимой — снегочисты на путях. В тёмное время суток, до приезда первой смены, — относительное затишье.

По необходимости на линии работает летучая бригада: дежурные автомобили и грузовики для аварийного ремонта. Они нужны для того, чтобы не буксировать вагон в депо из-за каждой неполадки — разобраться на месте и не создавать пробку на маршруте.

Школа для водителей

Обучение в ТТУ занимает четыре месяца. Раньше было полгода, ещё раньше — восемь-девять месяцев. Всё это время предприятие платит курсантам стипендию в размере минимальной оплаты труда. Требования для водителей стандартные: нарколог, психолог, терапевт, хирург. Возраст — от 21 года.

После обучения — экзамены в ГИБДД, водительское удостоверение, трудовой договор. Дальше нужна маршрутная стажировка с наставником, которая занимает около месяца. Итого от начала учёбы до первого самостоятельного рейса — примерно полгода.

Фото: Савелий Петрушев

На выходе получается водитель третьего класса (который потом может дорасти до первого). Повышение возможно через три года работы при условии безаварийной езды, отсутствия прогулов и серьёзных нарушений. Класс влияет на зарплату: сейчас водители получают от 65 до 85 тысяч рублей в месяц, плюс доплата за работу без кондуктора.

Стаж на городских пассажирских перевозках идёт с льготами — около 25 лет, после чего можно оформить досрочную пенсию. Хотя есть и те, кто продолжает работать уже после его выработки.

Дружный коллектив

Чтобы обеспечить работу предприятия, требуется порядка 700 человек. Текучка есть, но держится на стабильном уровне: кто-то уходит по здоровью, кто-то устаёт, кто-то физически с возрастом не тянет. По словам Черепанова, сейчас ситуация заметно лучше, чем была раньше: если прежде нехватка слесарей по ремонту подвижного состав составляла 5-10 человек, то сейчас нехватка — один-два.

Фото: Савелий Петрушев

— Подход меняется, приходит молодежь. Ее, кстати, больше в троллейбусах — может быть из-за специфики, что трамвай железный, холодный со стороны кажется, — размышляет директор.

Черепанов не скрывает: коллектив неоднородный, люди в депо приходят работать разные.

— Идеальный коллектив не наберёшь, — считает Черепанов. — Есть машины, которым уже много лет, но их в ремзоне не видно-не слышно, у таких водителей всё под контролем. А есть водители, чьи фамилии там на слуху. Но мы со всеми работаем. Если один раз что-то не получилось у человека — мы научим.

Место, куда возвращаются

Фото: Савелий Петрушев

Есть категория водителей, которые уходят — и всё равно приходят обратно. Почему?

— Говорят: «Не могу на маршрутке работать». Здесь другая атмосфера, — замечает Черепанов.

Он объясняет это просто: в ТТУ приходят люди, которые болеют транспортом. Не те, кто ищет спокойное место, а те, кого тянет именно к такой технике.

— Вспоминаешь детские годы: садишься в троллейбус — и бежишь вперёд, смотреть, как там водитель нажимает кнопки. Тогда казалось, что это кто-то из другого мира, который заставляет двигаться всю эту махину, — рассказывает Черепанов.

Здесь даже уборщики территории, и те говорят, что хотели попасть именно в трамвайный парк.

— Мы — кровеносная система. Как тромбоциты, которые переносят кислород. Если не будет транспорта — не будет в городе развития никакого, — уверен Евгений.

Текст: Егор Хворенков

Фото: Савелий Петрушев

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