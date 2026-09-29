Движение в центре Томска ограничат на время проведения марафона в воскресенье

29 сентября 2026 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая, из архива издания

В воскресенье, 4 октября, на время проведения «Томского полумарафона» в центре города будут закрыты для проезда некоторые центральные улицы.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, ограничения будут действовать с 5.00 до 14.00 и коснутся следующих участков:

пр. Ленина от пл. Ленина до ул. Учебная,

участок улично-дорожной сети пл. Ново-Соборная, 2б от пр. Ленина до ул. Советская,

ул. Гагарина от пр. Фрунзе до участка улично-дорожной сети пл. Ново-Соборная, 2б,

пр. Фрунзе от пр. Ленина до ул. Гагарина,

ул. А. Беленца от ул. Источная до ул. Гагарина,

пер. Нахановича от ул. Гагарина до пер. Нахановича, 4,

пер. Набережная реки Ушайки от пр. Ленина до ул. Набережная реки Ушайки, 24,

участок улично-дорожной сети от пр. Ленина до кольца на ул. Набережная реки Ушайки,

ул. Набережная реки Томи,

участок улично-дорожной сети по адресу: пл. Ленина, 2,

ул. К. Маркса от ул. Набережная реки Томи до пер. Красный,

пер. Кооперативный от ул. Набережная реки Томи до пр. Ленина,

пер. 1905 года от ул. Войкова до пр. Ленина,

пер. Пристанской от пер. Малый до ул. К. Маркса,

пер. Ванцетти от ул. К. Маркса до пр. Ленина,

ул. Герцена от пр. Ленина до ул. Советская,

Московский тракт от пер. Типографский до пр. Ленина,

ул. Карташова от пр. Ленина до ул. Советская,

ул. Усова от пр. Ленина до ул. Советская,

ул. А. Иванова от пр. Ленина до ул. Карпова,

ул. Тимакова от пр. Ленина до ул. Карпова.

На время проведения марафона движение у указанных участков будет осуществляться в соответствии с временными знаками.

Томичей просят учитывать информацию об ограничениях при планировании движения по городу.

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