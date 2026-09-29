Движение в центре Томска ограничат на время проведения марафона в воскресенье
29 сентября 2026 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая, из архива издания
В воскресенье, 4 октября, на время проведения «Томского полумарафона» в центре города будут закрыты для проезда некоторые центральные улицы.
Как уточняют в пресс-службе мэрии, ограничения будут действовать с 5.00 до 14.00 и коснутся следующих участков:
- пр. Ленина от пл. Ленина до ул. Учебная,
- участок улично-дорожной сети пл. Ново-Соборная, 2б от пр. Ленина до ул. Советская,
- ул. Гагарина от пр. Фрунзе до участка улично-дорожной сети пл. Ново-Соборная, 2б,
- пр. Фрунзе от пр. Ленина до ул. Гагарина,
- ул. А. Беленца от ул. Источная до ул. Гагарина,
- пер. Нахановича от ул. Гагарина до пер. Нахановича, 4,
- пер. Набережная реки Ушайки от пр. Ленина до ул. Набережная реки Ушайки, 24,
- участок улично-дорожной сети от пр. Ленина до кольца на ул. Набережная реки Ушайки,
- ул. Набережная реки Томи,
- участок улично-дорожной сети по адресу: пл. Ленина, 2,
- ул. К. Маркса от ул. Набережная реки Томи до пер. Красный,
- пер. Кооперативный от ул. Набережная реки Томи до пр. Ленина,
- пер. 1905 года от ул. Войкова до пр. Ленина,
- пер. Пристанской от пер. Малый до ул. К. Маркса,
- пер. Ванцетти от ул. К. Маркса до пр. Ленина,
- ул. Герцена от пр. Ленина до ул. Советская,
- Московский тракт от пер. Типографский до пр. Ленина,
- ул. Карташова от пр. Ленина до ул. Советская,
- ул. Усова от пр. Ленина до ул. Советская,
- ул. А. Иванова от пр. Ленина до ул. Карпова,
- ул. Тимакова от пр. Ленина до ул. Карпова.
На время проведения марафона движение у указанных участков будет осуществляться в соответствии с временными знаками.
Томичей просят учитывать информацию об ограничениях при планировании движения по городу.
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