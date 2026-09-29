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Движение в центре Томска ограничат на время проведения марафона в воскресенье

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В воскресенье, 4 октября, на время проведения «Томского полумарафона» в центре города будут закрыты для проезда некоторые центральные улицы.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, ограничения будут действовать с 5.00 до 14.00 и коснутся следующих участков:

На время проведения марафона движение у указанных участков будет осуществляться в соответствии с временными знаками.

Томичей просят учитывать информацию об ограничениях при планировании движения по городу.

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