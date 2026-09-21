Набережную Томи продают за 24,3 млн рублей

21 сентября 2026 / Томский Обзор / Фото: Данил Шостак, из архива издания

В Томске выставили на продажу участок набережной Томи в районе Речного вокзала. Соответствующее объявление размещено на Avito и ряде аукционных площадок.

Согласно документации, МТУ Росимущества выставило на продажу участок площадью 3353.6 кв. метров на ул. Набережная Томи, 29, стр. 1. Его кадастровая стоимость составляет 22,6 млн рублей. Начальная стоимость торгов — 24,3 млн рублей.

— Сооружение в состоянии, готовом к использованию покупателем, — говорится в сообщении.

Заявки на участие в торгах принимаются до 30 сентября, их рассмотрение назначено на 6 октября.

Напомним, набережная уже выставлялась на торги в октябре прошлого года. Тогда стартовая цена объекта составляла 26,9 млн рублей. Торги признали несостоявшимися из-за отсутствия достаточного количества заявок или участников.

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