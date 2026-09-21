18+
18+
РЕКЛАМА

Набережную Томи продают за 24,3 млн рублей

Город, Томские новости, интересные новости Томска торги аукцион имущество Набережную Томи продают за 24,3 млн рублей

В Томске выставили на продажу участок набережной Томи в районе Речного вокзала. Соответствующее объявление размещено на Avito и ряде аукционных площадок.

Согласно документации, МТУ Росимущества выставило на продажу участок площадью 3353.6 кв. метров на ул. Набережная Томи, 29, стр. 1. Его кадастровая стоимость составляет 22,6 млн рублей. Начальная стоимость торгов — 24,3 млн рублей.

— Сооружение в состоянии, готовом к использованию покупателем, — говорится в сообщении.

Заявки на участие в торгах принимаются до 30 сентября, их рассмотрение назначено на 6 октября.

Напомним, набережная уже выставлялась на торги в октябре прошлого года. Тогда стартовая цена объекта составляла 26,9 млн рублей. Торги признали несостоявшимися из-за отсутствия достаточного количества заявок или участников.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Оленина, угорь, пян-се — в Томск впервые приедет всероссийский фестиваль уличной еды

8 сентября 2026
Томские новости

В Новый год томичи будут отдыхать 11 дней

18 сентября 2026
Томские новости

Скончался известный томский краевед Эдуард Майданюк

21 сентября 2026
Томские новости

В Томске квартиры с дизайнерским ремонтом оказались на 28% дороже обычных

7 сентября 2026
Томские новости

Томичам расскажут секреты реставрации деревянных наличников

2 сентября 2026
Томские новости

В Томске ремонтируют улицу Смирнова

8 сентября 2026
Томские новости

Мини-болото появилось в томском информцентре «Васюганские просторы»

27 августа 2026
Томские новости

Фасад дома на Красноармейской в Томске украсил исторический мурал

14 сентября 2026
Томские новости

В Томске пройдет загородный фестиваль от ZEN «Веселые лесные друзья»: даты, билеты и программа

27 августа 2026