Томичей предупреждают о лосях и медведях на дорогах

Томский Обзор / Фото: 18 сентября 2026 // Фото: tomsk.gov.ru

В Томской области участились выходы диких животных на автомобильные дороги. Это связано с начавшимся у животных брачным сезоном.

Как уточняют в пресс-службе правительства региона, с конца августа по октябрь сохатые проявляют повышенную активность, перемещаются на большие расстояния и могут неожиданно выбегать на проезжую часть, вести себя непредсказуемо.

Кроме лосей на дорогах можно встретить и медведей — в последние недели участились случаи их выхода на дороги и связанные с этим дорожно-транспортные происшествия. Чаще всего животных видели на севере региона и в Томском районе.

В связи с участившимися выходами животных на дороги томичам напоминают, что резкое торможение или манёвр при появлении лесных жителей на проезжей части могут быть опаснее, чем столкновение. Водителям рекомендуется быть предельно внимательными при проезде через лесистую местность, а также снижать скорость на участках, обозначенных предупреждающими знаками «Дикие животные». Необходимо следить за обочинами и быть готовыми к внезапному появлению животного. Особенно осторожными следует быть в темное время суток и в условиях ограниченной видимости.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».