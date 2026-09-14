В Томске отремонтировали дорогу на ул. Нахимова и подъездах к Коммунальному мосту

14 сентября 2026 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба мэрии

В Томске подрядчики устранили колейности на подъездных путях к Коммунальному мосту и на улице Нахимова.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, в ближайшее время специалисты приступят к гарантийному ремонту дорожного полотна на самом мосту.

Напомним, в рамках данного контракта также запланирован ямочный ремонт улиц Осенней, Балтийской и Иркутского тракта.

Фото: пресс-служба мэрии

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