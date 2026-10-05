Росавиация выдала ТГУ право на коммерческие полеты беспилотников
Томский государственный университет получил сертификат эксплуатанта беспилотных авиационных систем, дающее вузу право выполнять авиаработы на коммерческой основе. Речь идет об аэромониторинге лесов, трубопроводов, земель и охранных зон, контрольно-надзорной деятельности, а также поисково-спасательных операциях.
Как уточняют в пресс-службе вуза, научно-исследовательские работы, образовательные полёты и задачи для собственных нужд с применением БАС ТГУ мог реализовать и ранее. С сертификатом университет становится полноценным авиационным предприятием в сфере беспилотников, которое может выполнять аэромониторинг любого вида — лесов, трубопроводов, земель, охранных зон, вести контрольно-надзорную деятельность. Для этих задач университет располагает собственными беспилотниками «Геоскан» самолётного и роторного типов, их полезной нагрузки хватает для любых перечисленных задач. Вуз также может участвовать в поисково-спасательных работах, например, при стихийных бедствиях или исчезновении людей, совместно с МЧС или «Лизой Алерт».
Сертификация потребовала от университета серьёзной подготовки: Росавиация и министерство транспорта выдвигают к эксплуатантам жесткие требования. В связи с этим в ТГУ была создана новая структура — Центр эксплуатации и инжиниринга беспилотных систем, составлены должностные инструкции и пакет других документов, связанных с руководством по проведению и обеспечению безопасности полётов. Все они согласованы с Росавиацией и прошли проверку выездной комиссии ведомства.
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