Росавиация выдала ТГУ право на коммерческие полеты беспилотников

5 октября 2026 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Томский государственный университет получил сертификат эксплуатанта беспилотных авиационных систем, дающее вузу право выполнять авиаработы на коммерческой основе. Речь идет об аэромониторинге лесов, трубопроводов, земель и охранных зон, контрольно-надзорной деятельности, а также поисково-спасательных операциях.

Как уточняют в пресс-службе вуза, научно-исследовательские работы, образовательные полёты и задачи для собственных нужд с применением БАС ТГУ мог реализовать и ранее. С сертификатом университет становится полноценным авиационным предприятием в сфере беспилотников, которое может выполнять аэромониторинг любого вида — лесов, трубопроводов, земель, охранных зон, вести контрольно-надзорную деятельность. Для этих задач университет располагает собственными беспилотниками «Геоскан» самолётного и роторного типов, их полезной нагрузки хватает для любых перечисленных задач. Вуз также может участвовать в поисково-спасательных работах, например, при стихийных бедствиях или исчезновении людей, совместно с МЧС или «Лизой Алерт».

Сертификация потребовала от университета серьёзной подготовки: Росавиация и министерство транспорта выдвигают к эксплуатантам жесткие требования. В связи с этим в ТГУ была создана новая структура — Центр эксплуатации и инжиниринга беспилотных систем, составлены должностные инструкции и пакет других документов, связанных с руководством по проведению и обеспечению безопасности полётов. Все они согласованы с Росавиацией и прошли проверку выездной комиссии ведомства.

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