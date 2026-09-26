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Показываем: заработала выставка к 30-летию Музея деревянного зодчества в Томске

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В Томске открылась выставка к 30-летию Музея деревянного зодчества.

Экспозиция, посвящённая юбилею музея, состоит из двух блоков: презентации музейной коллекции и таймлайна, который наглядно демонстрирует этапы его деятельности.

Людмила Исаева, заведующая Музеем деревянного зодчества
Фото: Савелий Петрушев
Людмила
Исаева
заведующая Музеем деревянного зодчества

Мы готовили эту выставку почти полтора года. Музею исполнилось 30 лет ещё в 2025-м, но обстоятельства сложились так, что отметить юбилей сразу не получилось. Зато получилась красивая история двух юбилеев — 30 лет музею и 150 лет Крячкову. Это была работа большой команды.

Мы благодарны всем, кто помогал — материалами, руками, временем, участием. Без этих людей выставки бы просто не было. За 30 лет музей прошёл путь от небольшой мемориальной комнаты на третьем этаже до заметного явления в культурной жизни города.

И этот путь — во многом про смелость открываться новому. Музей одним из первых в Томске начал работать с современным искусством в своём пространстве. Наши эксперименты показали, что подлинность и мемориальность могут соседствовать с современным искусством, не теряя друг друга.

Николай Исаев и Лукия Мурина, кураторы Сибирского филиала Пушкинского музея
Фото: Савелий Петрушев
Лукия Мурина
куратор Сибирского филиала Пушкинского музея, занимавшаяся подготовкой экспозиции

Для меня это один из самых важных музеев в городе. Наше сотрудничество длится долгие годы, но именно в 2020-х музей стал важной точкой и для меня как для куратора, и для Сибирского филиала Пушкинского музея — он превратился в главную партнерскую площадку, на которой мы реализовали два масштабных проекта. Ключевой здесь, наверное, стала выставка «Архитектура жизни» Анастасии Безвершук, созданная в рамках большого проекта «Искусство жить дома», суть которого в том, что современные художники работают с пространством мемориальных музеев. Почему ключевой? Анастасия работает в технике цианотипии — и её проект подсветил, буквально с помощью синего цвета, деятельность архитектора Крячкова, так как архитекторы использовали цианотипию для тиражирования чертежей. Позже синий цвет воплотился еще в одном проекте — «Шкатулка Амата» Леонида Филаретова, созданном в рамках Лаборатории молодого художника. Работа рассказывает о времени, которое семья Андрея Дмитриевича провела в этом особняке. Так синий цвет стал ассоциироваться с музеем и стал символом выставки к 150-летию архитектора.

Название фото
Фото: Савелий Петрушев

Николай Исаев, куратор Сибирского филиала Пушкинского музея, также занимавшийся подготовкой выставки, отмечает:

— Это не первый мой опыт сотрудничества с Музеем деревянного зодчества в качестве экспозиционера, и мне особенно приятно было работать над концептуальным решением двух выставок, приуроченных к 30-летию музея и 150-летию архитектора Андрея Крячкова. Важно, что этот музей возник, и наша задача — рассказать историю людей, причастных к его созданию и поддержанию жизни в нем.

Напомним, музей деревянного зодчества открылся для посетителей 25 ноября 1996 года небольшой выставкой, посвящённой 120-летию со дня рождения архитектора А. Д. Крячкова. Место быстро стало центром притяжения для томских архитекторов, коллекционеров и дарителей, благодаря которым отчасти сформировался фонд музея. Варианты концепции музея разрабатывали архитекторы, исследователи, искусствоведы. Подробнее о развитии экспозиции.

В 2024 году особняк гражданского инженера Андрея Крячкова был выбран площадкой для реализации масштабного выставочного проекта, реализованного совместно с Сибирским филиалом ГМИИ им. А. С. Пушкина — «Искусство жить дома. Игра». Художником стала Анастасия Безвершук из Красноярска. Познакомившись с историей города Томска, деревянным зодчеством, символикой томской резьбы, жизнью и творчеством сибирского архитектора А. Д. Крячкова, она создала художественные произведения в технике цианотипии цвета берлинской лазури, вдохнув новую жизнь в старинный дом.

Продолжилась история обновления итоговой выставкой «Лаборатории молодого художника „История одного дома“». Участники которой провели художественное исследование памятника архитектуры, а созданная по итогам лаборатории экспозиция стала способом говорить с аудиторией языком современного искусства, сохраняя при этом подлинность и мемориальную значимость. Выставка из временной превратилась в постоянную. Художники внесли в залы с деревянным декором и традиционным изложением биографии выдающегося человека новое видение мира.

В юбилейной экспозиции представлены самые первые и знаковые предметы коллекции, уникальные и единственные в мире, а также последние поступления в музейный фонд. Их тридцать, по количеству прожитых музеем лет. За каждым из них история: жизни гражданского инженера А. Д. Крячкова, его родных и близких, особняка, ставшего памятником культуры не только Томска, но и мировой архитектуры.

Экспонаты выставки
Фото: Савелий Петрушев

Сегодня Музей деревянного зодчества — это не просто хранилище вещей, это живой организм, он хоть и медленно, но приспосабливается к переменам, он открыт новому опыту. А выставка — это попытка рассказать, как жил музей 30 лет, как сегодня создаются новые музейные практики, стимулируется интерес и желание приходить и обращаться к постоянной экспозиции музея, вновь изучать, казалось бы, знакомые экспонаты, — поясняют сотрудники учреждения.

Выставка работает с 27 сентября 2026 года. Музей открыт с 10.00 до 18.00 со вторника по воскресенье. Касса работает до 17.30. Понедельник — выходной.

Фото: Савелий Петрушев

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