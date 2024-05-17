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В томском Музее деревянного открылась выставка «Архитектура жизни»

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В томском Музее деревянного зодчества открылась выставка красноярской художницы Анастасии Безвершук «Архитектура жизни». Экспозиция стала результатом художественной интервенции в особняке, построенном архитектором Андреем Крячковым в 1911 году.

Художница наполнила интерьеры музея работами, выполненными в технике цианотипии. Они рассказывают историю дома и его хозяина через архивные документы и фотографии. Выставка раскрывает личность архитектора Крячкова как человека мечтающего и конструирующего.

Экспозиция открылась в рамках проекта Сибирского филиала ГМИИ имени А.С. Пушкина «Искусство жить дома. Игра». Она будет работать до конца сентября.

В рамках проекта пройдут различные мероприятия. Так, сегодня, 17 мая в Музее деревянного зодчества на пр. Кирова, 7 в 18.30 состоится артист-ток с Анастасией Безвершук, а завтра томичей ждет мастер-класс по цианотипии «Силуэты модерна». Он пройдет в кабинете Пушкинского в 12.00.

Команда проекта на презентации — художник Николай Исаев, директор Томского областного художественного музея (в его структуру входит Музей деревянного зодчества) Николай Васенькин, старший научный сотрудник ТОХМ Людмила Исаева, заведующая Сибирским филиалом ГМИИ им. А. С. Пушкина Наталия Почтарева, художница и куратор проекта Лукия Мурина
Фото: Серафима Кузина

Продюсер мемориального музея «Следственная тюрьма НКВД» Павел Унрайн, руководитель Центра по охране и использованию памятников истории и культуры Наталья Баранова, директор ГАТО Анастасия Караваева, проректор по информационной политике и цифровым коммуникациям Юлия Эмер, директор
научно-образовательного центра ТГУ «Третья миссия университета» Святослав Перехожев
Фото: Серафима Кузина

Красноярская художница Анастасия Безвершук
Фото: Серафима Кузина

Томский художник Петр Гавриленко
Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

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