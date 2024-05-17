В томском Музее деревянного открылась выставка «Архитектура жизни»
В томском Музее деревянного зодчества открылась выставка красноярской художницы Анастасии Безвершук «Архитектура жизни». Экспозиция стала результатом художественной интервенции в особняке, построенном архитектором Андреем Крячковым в 1911 году.
Художница наполнила интерьеры музея работами, выполненными в технике цианотипии. Они рассказывают историю дома и его хозяина через архивные документы и фотографии. Выставка раскрывает личность архитектора Крячкова как человека мечтающего и конструирующего.
Экспозиция открылась в рамках проекта Сибирского филиала ГМИИ имени А.С. Пушкина «Искусство жить дома. Игра». Она будет работать до конца сентября.
В рамках проекта пройдут различные мероприятия. Так, сегодня, 17 мая в Музее деревянного зодчества на пр. Кирова, 7 в 18.30 состоится артист-ток с Анастасией Безвершук, а завтра томичей ждет мастер-класс по цианотипии «Силуэты модерна». Он пройдет в кабинете Пушкинского в 12.00.
научно-образовательного центра ТГУ «Третья миссия университета» Святослав Перехожев
Фото: Серафима Кузина
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