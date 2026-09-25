Самый большой экспонат. Как дом Андрея Крячкова стал Музеем деревянного зодчества

25 сентября 2026 / Томский Обзор / Фото: Лукия Мурина

Главный экспонат томского Музея деревянного зодчества невозможно поместить в витрину. Его площадь — почти 900 квадратных метров, а возраст — больше века. Это особняк архитектора Андрея Крячкова, построенный в 1910–1911 годах для его семьи.

В прошлом году Музею деревянного зодчества исполнилось 30 лет, но отметить юбилей получилось только сейчас — вместе со 150-летием со дня рождения Андрея Крячкова. К двум датам здесь подготовили две выставки. Одна посвящена архитектору и новым исследованиям его биографии, вторая — истории музея, который за три десятилетия прошёл путь от небольшой мемориальной комнаты до пространства, где деревянное зодчество соседствует с современным искусством.

Рассказываем, как менялся дом на проспекте Кирова, 7 и что происходило с музеем внутри него.

Дом для себя

Фасад Музея деревянного зодчества в наши дни Фото: Савелий Петрушев

К началу строительства собственного дома Андрей Крячков уже преподавал в Томском технологическом институте и работал как архитектор. Особняк он проектировал для своей семьи — получилось не только прогрессивное и удобное жилье, но и образец модного на тот момент деревянного модерна.

Дом получился трёхуровневым, с мансардой и полуподвальным этажом. Для деревянного Томска начала XX века это было нестандартное решение: из-за требований пожарной безопасности деревянные здания ограничивали двумя этажами, и на строительство пришлось получать специальное разрешение.

Не менее необычным дом был изнутри. Здесь появились электричество, холодная вода, местная канализация, вытяжная вентиляция и паровое центральное отопление — первое в деревянном доме в Сибири. В полуподвальном этаже разместились котельная, кухня и хозяйственные помещения. Большие выносы кровли были не только частью архитектурного образа, но и защищали деревянные стены от осадков.

Крячковы поселились на первом этаже, помещения выше сдавались профессорам: получился практичный гибрид семейного гнезда и доходного дома. В гостях у хозяев бывали известные представители томской университетской среды, регулярно устраивались встречи и вечера. Но вскоре Андрей Крячков перерос бывшую губернскую столицу, начавшую хиреть между двумя войнами. В 1930 году успешный архитектор переехал в Новосибирск. Его томский дом ещё несколько десятилетий оставался жилым.

Путь к музею

Постоянная экспозиция Фото: Лукия Мурина

В 1959 году вдова Андрея Дмитриевича передала здание Томскому политехническому институту. Люди жили в «крячковском» доме на Кирова до 1981 года, пока не началась реставрация. А буквально через год в особняке произошёл пожар. К счастью, восстановительные работы все-таки продолжились. К 1990 году ремонт был завершен. Несколько лет здание использовалось как офис.

История собственно музея начиналась довольно скромно — с мемориальной комнаты Андрея Крячкова на третьем этаже. Небольшая экспозиция рассказывала об архитекторе с помощью стендов и материалов о его жизни и работе.

Постоянная экспозиция Фото: Лукия Мурина

25 ноября 1996 года музей открылся для посетителей. Поводом стало 120-летие со дня рождения Крячкова. Постепенно круг тем вырос: формировалась коллекция, связанная с деревянным зодчеством Томска, появлялись новые экспонаты, к работе подключались архитекторы, исследователи, искусствоведы, коллекционеры и дарители.

В 2009 году в музее наконец, открылась постоянная экспозиция. Для своего времени её оформление было современным: изображения памятников деревянного зодчества печатали на баннерной сетке, для экспонатов использовали простые и прочные конструкции. А музей стал одной из городских площадок, где обсуждали сохранение деревянной архитектуры Томска.

Смена форматов

Выставка Анастасии Безвершук «Архитектура жизни» в рамках проекта «Искусство жить дома» Фото: Серафима Кузина

На протяжении многих лет экспозиция Музея деревянного зодчества существенно не менялась. Но в 2024 году начался новый этап жизни этого места.

Он стартовал с проекта «Искусство жить дома. Игра», созданного музеем совместно с Сибирским филиалом Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Его частью стала выставка «Архитектура жизни» художницы из Красноярска Анастасии Безвершук. Изучив Томск, его деревянную архитектуру, символику резьбы, а также жизнь и творчество Андрея Крячкова, она создала серию цианотипий характерного прусского синего цвета. Так история дома и его хозяина впервые была рассказана здесь языком современного искусства.

Выставка Анастасии Безвершук «Архитектура жизни» Фото: Эркин Сулайманов, предоставлено Сибирским филиалом ГМИИ им. А.С. Пушкина

Следующим шагом стала экспозиция Лаборатории молодого художника «История одного дома». Её участники тоже работали с историей здания средствами современного искусства. Часть решений, задуманных как временные, в итоге осталась в музее и вошла в постоянную экспозицию. Так в залах, посвящённых традиционной деревянной архитектуре, появился ещё один способ разговора о прошлом.

Так в залах, посвящённых традиционной деревянной резьбе появился ещё один способ разговора о прошлом.

Результаты лаборатории молодого художника «История одного дома» Фото: Эркин Сулайманов, предоставлено Сибирским филиалом ГМИИ им. А.С. Пушкина

Новые выставки

Выставка «30 лет: от мемориальной комнаты Крячкова до Музея деревянного зодчества» Фото: Лукия Мурина

К своему юбилею музей снова обращается к собственной истории. Выставка «30 лет: от мемориальной комнаты Крячкова до Музея деревянного зодчества» состоит из двух частей: музейной хроники и коллекции.

Для неё выбрали 30 предметов — по одному на каждый год, включая уникальные вещи из ранних поступлений и самые последние приобретения. Через них можно проследить не только формирование собрания, но и историю самого дома, Крячкова, его семьи и людей, связанных с ним.

Две части экспозиции «30 лет: от мемориальной комнаты Крячкова до Музея деревянного зодчества» Фото: Лукия Мурина

Правнук архитектора Дмитрий Андреевич вместе с матерью Ольгой Васильевной передали музею семейный столовый сервиз Товарищества М. С. Кузнецова — с кобальтовым декором и золотой каймой. Этот сервиз можно увидеть и на семейных фотографиях Крячковых: когда-то им пользовались в доме, который сегодня занимает музей. Теперь вещь снова оказалась здесь, дома, но уже в качестве музейного предмета.

Параллельно музей собирает собственную хронику: сотрудники записывают интервью с теми, кто в разные годы участвовал в его жизни, — руководителями, реставраторами, исследователями, художниками, кураторами и дарителями. Эта работа пока продолжается.

Юбилейная выставка «Крячков: 150» Фото: Лукия Мурина

Вторая юбилейная выставка — «Крячков: 150» — устроена иначе. Она не существует отдельно от постоянной экспозиции, а вмешивается в неё небольшими включениями, которые сотрудники музея называют «мигрирующими». Их объединяет синий цвет. За этими метками — менее известные эпизоды биографии архитектора, результаты новых исследований и документы. Среди них есть материалы из Государственного архива Томской области, связанные с участием Крячкова в управлении строительством города-сада в Кузнецке для Общества Кольчугинской железной дороги, а также эскиз туберкулёзного санатория.

Увидеть выросший из мемориальной комнаты в современное культурное пространство музей стоит своими глазами. Это редкое место, где представлены не только история самого здания и его жителей, локальная деревянная архитектура, но и современное сибирское искусство. А построенный архитектором для своей семьи больше века назад прогрессивный дом остается площадкой для художественных экспериментов. Новые экспозиции доступны с 27 сентября. Музей открыт с 10.00 до 18.00 со вторника по воскресенье. Касса работает до 17.30. Понедельник — выходной.

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