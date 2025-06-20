Итоги «Лаборатории молодого художника»: «Время, проведённое в лаборатории — это нахождение в кругу единомышленников»

20 июня 2025 / Томский Обзор / Фото: Павел Рыскаленко / Участники и команда «Лаборатории молодого художника»

Лукия Мурина Художница, искусствовед, обозреватель «Томского Обзора»

В конце апреля завершилась «Лаборатория молодого художника. История одного дома», результаты которой можно посмотреть на выставке в Музее деревянного зодчества до 30 августа.

В рамках лаборатории собрались 13 художников из Томска, Северска, Новосибирска, Канска и Иркутска. Среди отобранных авторов как начинающие художники, делающие первые шаги в выставочной практике, так и те, кто уже имеет творческий опыт.

Основной фокус лаборатории — исследование фотографии как медиума и её взаимодействия с выставочным пространством. По итогу этой работы участники создали инсталляции, где фотографические образы органично вплетены в объекты, ассамбляжи и реди-мейды, керамические объекты и произведения, выполненные в различных техниках печатной графики, что сделало выставку особенно разнообразной.

Тема лаборатории — «История одного дома» — предоставила художникам возможность осмыслить наследие архитектора Андрея Крячкова через призму его семейной истории, архитектурной практики и педагогического опыта. Особое внимание участники уделяли блоку «Сохраняя память»: художники работали с музейными артефактами и современным городским ландшафтом, фиксируя утраты.

Лаборатория — интенсивный формат. В программе были лекции о современном искусстве, продвижении и продюсировании художественных проектов. На портфолио-ревю художники встретились с профессионалами среды — кураторами, галеристами, музейными сотрудниками — и получили рекомендации по совершенствованию портфолио, обрели новые профессиональные связи и расширили круг знакомств.

За полтора месяца участники под руководством тьютора Сергея Потеряева прошли путь от замысла до готовой работы. Результаты лаборатории можно увидеть в Музее деревянного зодчества — произведения размещены по всему пространству, включены в постоянную экспозицию и помогают по-новому взглянуть на привычное пространство.

Юлия Овчинникова. Объект. Наследие. Значение. Фото: Эркин Сулайманов

Слева: Екатерина Петроченко. Время уходит.

Справа: Леонид Филаретов. Шкатулка. Амата. Фото: Эркин Сулайманов

Ева Морра. Идеальный сибирский город. Фото: Эркин Сулайманов

Наталия Почтарева руководитель проекта, заведующая Сибирским филиалом Пушкинского музея Для меня как руководителя Сибирского филиала Пушкинского этот проект имеет особое значение. Он представляет собой важную часть нашей системной работы с новым поколением художников. Мы уже второй раз проводим лабораторию. Для нас это возможность по-настоящему работать с молодыми художниками, помогать им расти. Главное для нас — создать в Сибири живое художественное сообщество, где авторы могут общаться, развиваться и показывать свои произведения. Музей деревянного зодчества стал для этого идеальной площадкой — у нас сложилось настоящее партнерство. Я вижу, как такие проекты меняют культурную среду вокруг нас, и очень хочу, чтобы эта история продолжалась. Когда молодые художники начинают работать вместе, поддерживать друг друга — это и есть самое ценное, ради чего мы все это придумали.

Полина Глебова. Тётки Аматы. Фото: Эркин Сулайманов

Михаил Мизин. Архитектон «Т». Фото: Эркин Сулайманов

Людмила Исаева заведующая Музеем деревянного зодчества Произведения молодых сибирских художников гармонично вписались в экспозиционное пространство Музея деревянного зодчества. Они дополнили страницу деревянного строительства в Томске современным восприятием и внесли новые сюжеты в жизнь и творчество известного архитектора. Внимательный и вдумчивый взгляд молодежи позволил расширить горизонты личности Андрея Дмитриевича Крячкова, показав его не только отменным практиком, но и мечтательным романтиком, ищущим вдохновение в окружающей природе, цветах, деревьях. Он раскрывается как гражданин, живущий в суровые годы репрессий, и как любящий дедушка, обожающий свою озорную внучку. По-новому передается судьба супруги архитектора — Любови Владимировны. Она выходит из тени своего талантливого мужа, становясь знаковой фигурой семейной истории. Благодаря проекту мы можем говорить об истории сохранения деревянного зодчества, проводя параллели с 1920-ми годами, сравнивая возможности и технологии современных художников с их предшественниками сто лет назад. Проводя экскурсии по обновленной экспозиции музея, видно, как посетители проникаются идеями художников и благодарностью за возможность узнать новое в необычном экспозиционном формате.

Анна Бакшаева. Книга УИС 04-25. Фото: Эркин Сулайманов

Сергей Потеряев фотограф, тьютор лаборатории В этих 2,5 неделях сошлось всё: и насыщенная подготовка в виде лекций классных экспертов в своих областях, и кураторская поддержка Лукии и Коли, и гостеприимство (удивительное для таких институций) Музея деревянного зодчества, и интерес публики. Важно говорить про личное и общее через искусство, разными языками — от фотографии до перфоманса. Иногда через «страшно, что не получится», иногда через сомнения, иногда через недопонимание. Но в конечном счете получился титанический спринт и выставка работает для томичей. Спасибо сибирским художникам, что говорили с Уралом, иногда даже на завтраке в семь утра и в обед. Было много групповых и личных встреч, как мне кажется, они дали отличный результат. Это не первая моя подобная лаборатория, но кажется — лучшая. Все работало слаженно благодаря всей огромной (нет) команде. И филиалу Пушкинского музея огромное спасибо, что поддерживают такие начинания. Только через это можно говорить про будущее.

София Светашова. Возвращайся в наш сад. Фото: Эркин Сулайманов

Ева Морра. Идеальный сибирский город. Фото: Эркин Сулайманов

Лукия Мурина куратор проекта Формат лаборатории парадоксален по своей сути — это одновременно стрессовые и тепличные условия для участников. С одной стороны, они постоянно сталкиваются с реальностью: нужно быстро принимать решения, искать оптимальные варианты, подстраиваться под ситуацию, но с другой — они знают, что им помогут докрутить идею, обеспечат материалами, придумают экспозиционные решения и смонтируют. В таких условиях мы вместе проделали огромный путь длиною в полтора месяца, из которых 18 дней мы практически круглосуточно были вместе (на связи точно). Эту лабораторию организовала и провела очень маленькая команда из профессионалов, для которых нет границ — они готовы не только выполнять свои задачи, но и делать всё, что потребуется. Особенно им нет цены в кризисных ситуациях! Моя самая большая благодарность Николаю Исаеву. Без него (без преувеличения) ни один художник не завершил бы свою работу. Не перестаю восхищаться его профессионализмом: богатые знания по технике и технологии, в проектировании, умение работать руками — всё это делает его незаменимым. Благодарю за доверие и терпение Сергея Потеряева. Ведь эту лабораторию мы придумали четыре года назад. И наконец-то он приехал в Томск. Благодарю команду Сибирского филиала Пушкинского музея: Наталию Почтареву, Татьяну Перехожеву, Галину Чибрикову, Софью Шипицыну и Александра Банщикова — именно они обеспечивали всем необходимым и спасали в самые сложные моменты. Людмилу Исаеву, без воли, доверия и терпения которой не было бы ничего. Она впускает нас в свой музей вторую весну подряд. Благодарю весь коллектив Музея деревянного зодчества, терпеть и помогать 13 художникам — это дорогого стоит. Спасибо Эркину Сулайманову, Павлу Колесникову и Павлу Рыскаленко за документацию нашей работы и жизни. Спасибо Кате Рыбкиной, Дмитрию Гребенщикову, Алексею Богомолову, Виктории Хадкевич, которые помогали нам с самыми нетривиальными вещами. Вместе мы не просто провели лабораторию и организовали выставку — мы изменили представление о классическом музее и современном искусстве в нем.

Эркин Сулайманов. Открытое хранение. Фото: Эркин Сулайманов, Наталья Бочкова

Софья Шипицына искусствовед, арт-медиатор проекта Выставочный проект «История одного дома» на практике не ограничивается историей только одного дома. Изучая экспозицию, мы следуем двум направлениям — одновременно наблюдаем фрагменты истории томского деревянного зодчества последнего столетия и истории семьи архитектора Андрея Крячкова, сохранившейся в трогательных воспоминаниях его внучки Аматы Стребковой. Выставочный нарратив получился насыщенным, но не перегруженным. В нем столько жизни — утраты и конфликты, грезы и напористое действие. Важно, что в экспозиции удается услышать голос каждого (-ой) художника и художницы, все работы удивительно гармонично сплетаются между собой с нашим прошлогодним проектом «Архитектура жизни». Особую ценность имеет образовательная сторона как лаборатории, так и итоговой выставки. Получилось создать благоприятную среду, в которой архивные материалы и фотографии в каком-то смысле «вышли наружу». Они не просто стали почвой и затем потерялись в слоях смыслов, а сумели интегрироваться во многие произведения, подарив нам замечательную возможность (впервые или по-новому) познакомиться с ними. Очень благодарна авторам и авторкам за такую деликатную работу с прошлым. А после открытия началась, пожалуй, самая важная часть — знакомство со зрителем. Будучи арт-медиатором, я очень рада, что имею возможность быть свидетелем встречи произведения и посетителя, мягко погружать участников медиаций в идеи и наблюдать, как каждый уносит с собой новый личный опыт.

Открытие выставки. Фото: Павел Колесников

О лаборатории

Екатерина Петроченко участница лаборатории Лаборатория вернула мне веру в возможность работы с людьми. Последние пять лет мне хотелось устраниться из творческой среды из-за трудностей в коммуникации. Теперь появилась надежда. Отдельно хочется отметить лекционную программу и подбор спикеров. В подобных форматах ставят, условно, «полезные» или «потенциально интересные» лекции, отнимающие время и силы. Программа получилась в хорошем смысле концентрированная. Не было момента взбеситься от бессмысленности происходящего. Это действительно реальный опыт людей в профессии, который нигде не зафиксирован, его нельзя нагуглить — только передача ценных знаний от человека к человеку внутри сообщества. Это дорогого стоит! Мне понравилась ненасильственность процесса: никто не насаждал извне «линию партии», не влезал в работы и в процесс. Мы были ограничены только сроками, хотя и тут тьютор сдерживал наши порывы как мог, за что ему отдельный респект. Также отдельная благодарность Николаю за неоценимую помощь. Я четко осознала свое «провисание» в вопросах монтажа. Очень необычно обнаружить, что рукастый мужик, который знает на какие штуки-дрюки монтировать в стену — необязательно ты сама. Очень интересно знать это на будущее. Из минусов художникам для работы нужна мастерская, а не музей. И гонорар, чтобы доехать до дома на такси. Люблю вас, спасибо!

Екатерина Петроченко. Время уходит. Фото: Эркин Сулайманов

Наталья Бочкова участница лаборатории Самое важное и ценное, что дала мне лаборатория, это осознание — я на самом деле художница. Раньше я думала, что я фотограф, документальный фотограф, преподаватель, но не воспринимала себя именно как художницу. Лаборатория помогла мне присвоить это себе и задуматься: какая я художница, какие медиумы и темы мне близки, о чём я хочу говорить своим искусством. Это был, пожалуй, первый шаг к моей новой идентичности, которую я ещё раскрою сильнее в будущем. Особо важной была возможность поработать с новыми материалами и техниками, выйти за рамки того, что я обычно делаю, и создать что-то своими руками. Поддержка куратора, тьютора и экспозиционера дала чувство свободы и смелости: когда знаешь, что в случае чего помогут и подскажут, готов пробовать и рисковать. Не менее ценно, что поддержка шла не только от организаторов, но и от участников. Каждый был занят своим проектом и решал собственные сложности, но, если нужна была помощь — другие участники откликались. Миша, например, смоделировал каркас для моего ассамбляжа в 3D-программе, по возможности я сама кому-то помогала. Если появлялся вопрос, люди откликались, и это создало ощущение настоящего сообщества, команды людей, работающих над одной большой целью. Организация лаборатории была на высоте: все встречи, лекции начинались вовремя, был удобный график консультаций, оперативно решались вопросы с материалами и инструментами. Когда есть чёткий план и уважение к чужому времени, даже близкий дедлайн не кажется таким страшным, и в напряжённые моменты не возникает открытых конфликтов или истерик (только скрытые, внутри себя я бегала и орала иногда).

Наталья Бочкова. Стеклянное сопряжение. Фото: Эркин Сулайманов

Юлия Овчинникова участница лаборатории Лаборатория стала для меня точкой роста. Я получила колоссальный опыт и понимание своих сильных и слабых сторон. Онлайн лекторий и приглашенные спикеры дали много важной базовой, структурной информации, которую я уже применила и точно буду применять в дальнейшем. Поработала в команде профессионалов и почувствовала, как строится работа изнутри, как правильно и неправильно выстраивать взаимодействия. Получила много ярких эмоций и впечатлений. Я поняла, что важен баланс интересов и ожиданий в системе организатор-художник. В предложенных организатором исследовательских блоках и задачах в первую очередь нужно полагаться на свою сложившуюся художественную практику, безусловно, оставляя место для экспериментов. Понимать заранее этапность процесса реализации проекта на месте, полагаясь на себя и свой опыт. Не испытывать неловкость в прояснении всех моментов до начала работы. Только тогда ты будешь сильным звеном и эффективным участником процесса и сработает стратегия win-win, где побеждает каждый. Спасибо за продуманную до мелочей организацию быта приезжих художников и мероприятий для участников: программа была интересная, полезная и насыщенная. Я многое взяла в копилку опыта. В целом я уехала с чувством благодарности, во взаимодействиях всегда случаются моменты «притирок» и недопониманий, хочется концентрироваться только на том, что понравилось. Сильное сообщество разноплановых художников, мастер-классы, где я смогла научиться новому и смогу использовать это в своей художественной практике, профессиональные навыки команды организаторов, различные площадки в новом для меня городе, экскурсии, полное погружение в творчество и процесс продакшна.

Открытие выставки. Фото: Савелий Петрушев

Анисия Оголь участница лаборатории Мне очень понравилось работать Сергеем Потеряевым. Он оказался чудесным тьютором, который задавал много вопросов по поводу первоначальной идеи, усиливая её, поддерживал в процессе создания работы. Вдохновлял пример его как состоявшегося художника и чувственного человека, занимающего своим делом и искрящегося идеями. Лаборатория позволила мне познакомиться с интересными художниками. У всех разный бэкграунд, поэтому проекты все вышли особенные и непохожие друг на друга. Создалось очень междисциплинарное сообщество. Было ощущение вечного brainstorm`a — музей стал пространством для непрестанного возникновения новых идеи и их воплощения. В образовательной части была очень ценная лекция Анны Галеевой про CV, портфолио и Artist Statement. Также я вдохновилась лекцией про найденную фотографию, использовала её в своем проекте и вижу ценность в дальнейшей работе с ней. Из того, что не понравилось: хотелось бы увеличить сроки, хотя бы до трех недель. В работе с грантовыми деньгами это имеет решающее значение для подготовки проекта. Необходимость задолго планировать покупку и закладывать на неё несколько дней создавало ощущение непрекращающейся тревоги не успеть в срок. Также было бы здорово, чтобы образовательная часть была целиком отделена от процесса создания работы: хотя основная идея моего проекта оставалась неизменной, но вносились достаточно существенные изменения после прослушивания лекции Екатерины Кирсановой или прогулки по городу и общения с Людмилой Исаевой.

Леонид Филаретов участник лаборатории Время, проведённое в лаборатории — это нахождение в кругу единомышленников, возможность посоветоваться, поделиться мыслями и идеями, почерпнуть что-то новое. Лаборатория дала мне возможность творческой реализации в «тепличных условиях», что очень ценно для начинающего художника. Работа в стенах музея проходила с особым ощущением и служила источником вдохновения. Участие в этом проекте позволило мне больше узнать о деревянном зодчестве, а также о жизни и судьбе А. Д. Крячкова. Формат лаборатории позволяет в сжатые сроки получить новые знания, навыки, знакомства и поддержку в создании проекта. Все лекции были очень полезны как для применения на практике, так и для осознания направлений арт-мира. Особо важны были советы по составлению и презентации портфолио, мастер-классы. Работа в окружении коллег — тоже полезный опыт, ты видишь их сильные стороны, можешь перенять их знания.

Открытие выставки. Фото: Эркин Сулайманов

Елизавета Клеванцева участница лаборатории Самое ценное для меня в лаборатории молодого художника — работа в комьюнити, постоянное общение и атмосфера лаборатории. Каждый работал над своим проектом, но у нас был один вектор, тема. Делиться идеями, находить поддержку, когда сомневаешься, узнавать друг друга — всё это стало «питательной средой» для меня как для художника. Отдельно мне хочется отметить образовательный блок: я для себя открыла много важных моментов — от оформления документов в заявке до работы с идеями. Это было полезно и важно.

О монтаже

Наталья Бочкова участница лаборатории Ценным моментом для меня была общая работа над выставкой. Мы все вместе красили стены, вешали таблички, принимали участие в монтаже чужих проектов — это было невероятно вдохновляюще. Я почувствовала себя частью большой команды, с которой мы сделали важное и ценное дело для себя, для музея и для города в целом. В дальнейшем я надеюсь встретиться с участниками в их родных городах и поддерживать дружбу с томскими художниками. Мне кажется, что образовавшиеся связи станут вдохновением и поддержкой. Мы уже договорились, что, когда я буду в Новосибирске, Миша научит меня некоторым видам печати, а когда я доберусь до Иркутска, то обязательно загляну в гости к ребятам в «Огонь». Юлю Овчинникову я вообще жду в гости. Хотелось бы чуть больше времени на предварительное обсуждение проектов и материалов до начала. Тогда к началу очной части у каждого уже был бы более чёткий план. Но в целом все нестыковки быстро решались. В итоге получилась отличная выставка.

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Монтаж выставки. Фото: Эркин Сулайманов

Анисия Оголь участница лаборатории Опыт монтажа и представление того, как проект располагается в пространстве был неимоверно ценен для меня — мне было необходимо разобраться, как проекты из мира идей воплощаются в физическом мире. Это, безусловно, поможет мне в дальнейшем. Техника гуммиарабиковой печати, которую удалось освоить во время лаборатории благодаря мастер-классу от Николая Исаева, оказалась достаточно сложной в исполнении, но невероятно живописной. Как художник, работающий преимущественно с фотографией, я открыла для себя новый медиум, за что безумно благодарна Николаю. Я очень благодарна за поддержку со стороны организаторов лаборатории — Лукии и Николая, которые поддерживали на всем пути создания проекта. Без них не было бы такой уверенности и опоры во время достаточно больших работ в пространстве музея. Думаю, было бы намного потеряннее и тяжелее без них. Действительно, получилась лаборатория молодого художника под нежным и строгим присмотром состоявшихся мастеров. Это огромный опыт для меня в работе с пространством, печатью фотографий на большом формате, масштабной сшивкой. Хоть я и не считаю саму идею достаточно сильной и новой для восприятия зрителя, я, безусловно, довольна получившимся результатом и дополнительными смыслами, возникшими в процессе работы над произведением.

Монтаж выставки. Фото: Эркин Сулайманов

Фото: Эркин Сулайманов

О проектах

Наталья Бочкова участница лаборатории Мой проект воплотился пусть и не совсем таким, как я задумывала, но все основные идеи сработали. Он гармонично смотрится в общей экспозиции. В своей работе я обратилась к теме преподавания и университетов, поскольку сама работаю в университете и преподаю. Я подумала, что мы с Андреем Дмитриевичем Крячковым можем вести диалог сквозь время, сквозь поколения, можем поразмышлять вместе о том, как вообще создать среду для студентов, как вести с ними коммуникацию, обсудить, что происходит со студентами в стенах университета и влияет ли это на их дальнейшую жизнь. Когда я думала, к какому материалу обратиться, каким образом переосмыслить архив, который у меня был, я оттолкнулась от идеи взгляда сквозь стены. То есть, с одной стороны я заглядываю во внутрь зданий, которые построил Крячков для студентов, и вижу их студенческую жизнь, показывая ее зрителям. С другой стороны — во второй части проекта я раскрываю конфликт студентов с Крячковым. Точкой этого конфликта был архитектурный стиль конструктивизм, для которого присущи большие окна. Соответственно, у меня появился материал — стекло. Основная идея в том, чтобы сохранить взгляд сквозь стены, сквозь время и создать многослойность, которая отсылает к тому, что любая ситуация, любой конфликт между людьми имеют несколько слоев — у каждого своя правда. Все это вместе наслаивается и создает общую картину.

Наталья Бочкова. Стеклянное сопряжение. Фото: Эркин Сулайманов

Юлия Овчинникова участница лаборатории Когда подавала заявку на опен–колл, то я рассматривала для себя в качестве исследования блок «Сохраняя память». Но допускала, что в процессе знакомства с биографией семьи Крячковых и историей их дома меня заинтересует другая тема. Так и вышло. В рамках лаборатории я реализовала два проекта. Первый посвящен контрасту между значением архитектурных объектов Томска — их фактическим состоянием и внешним обликом, руины выступают продуктом постепенного процесса забвения прошлого. Второй — о «Невидимых женщинах» в патриархальном обществе, которые традиционно занимают вторичные роли в тени мужчин: муза, помощница, мать. Я была вдохновлена образом Любови Владимировны Карпинской и тем, что смогла узнать о её жизни. Если говорить о процессе подготовки, то от задумки до реализации идеи трансформировались. Было базовое понимание, что ляжет в основу проекта, но форма менялась. Проект о женщинах сложился, когда я увидела узкую нишу в одной из комнат на втором этаже во время обзорной экскурсии по дому. Я поняла, что она послужит прекрасным союзником идеи незаметности, экспонирование работ в такой нише будет хорошо работать на замысел и раскрывать его с новой силой. Другой проект тоже претерпел изменения в процессе обсуждения и реализации, ведь даже само выставочное пространство задает правила и вносит свои коррективы. Как и другие условия: количество участников, бюджет, возможности типографий и др. Это нормально.

1-2. Юлия Овчинникова Невидимые женщины.

3. Юлия Овчинникова. Объект. Наследие. Значение. Фото: Эркин Сулайманов

Анисия Оголь участница лаборатории Я обратилась к тематике сохранения деревянных домов, потому что данный блок оказался самым близким для меня. Я живу в Томске всю свою жизнь, хожу по его улицам, рассматриваю покосившееся и оставленное, злюсь на отреставрированное новое, неживое, механизированное, удивляюсь инициативам. Все это привело меня к идее создать фотоколлаж, который бы отражал образ деревянного города, как сборной солянки из разных инициатив. Про историю создания произведения: фасадная сетка изначально должна была быть расположена между различными частями коллажа — это бы создавало ещё большее ощущение заплаточности, разорванности города, как лоскутного одеяла, созданного совершенно разными людьми.

Анисия Оголь. Ткань города. Фото: Эркин Сулайманов

Леонид Филаретов участник лаборатории Великий роман Л. Н. Толстого «Анна Каренина» начинается строками: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Поэтому мне было интересно узнать, как можно больше о истории семьи А. Д. Крячкова. У Андрея Дмитриевича и его супруги Любови Владимировны было четверо детей Всеволод, Андрей, Татьяна и Кирилл. Нежные и тёплые воспоминания о домашней жизни семейства оставила Амата Евгеньевна Стребкова. Именно они стали источником моего вдохновения для работы «Шкатулка. Амата».

Леонид Филаретов. Шкатулка. Амата. Фото: Фото: Эркин Сулайманов

Леонид Филаретов участник лаборатории Тридцатые годы становятся триумфальными в карьере А. Д. Крячкова. Он принимает участие в проектировании и строительстве крупнейших сооружений города: театра оперы и балета, железнодорожного вокзала. А. Д. Крячков назначен деканом архитектурной специальности Сибирского строительного института в Новосибирске. Становится руководителем Новосибирского отделения Союза архитекторов СССР. Проекты Крячкова (Дома Советов в Иркутске и Красноярске, Стоквартирный дом в Новосибирске) были представлены на Всемирной выставке в Париже и удостоены Гран-при и Золотой медали. В этот же год ему приходится прятать в своих бумагах работы товарища (эта история в выставочном зале «Как художники сохраняли город»), а его сына арестовали в 1932 году.

Леонид Филаретов. Тревожный чемоданчик. Фото: Фото: Эркин Сулайманов

Елизавета Клеванцева участница лаборатории Ещё на момент оформления заявки для участия в лаборатории я обнаружила для себя, что Дом науки (ныне известный как театр «Скоморох») был спроектирован Андреем Крячковым. Я стала дальше изучать эту тему и меня просто поражали факты, которые я для себя открывала. Мне хотелось как-то передать масштаб замысла Петра Макушина, поделится его идеей и донести до зрителя своё изумление. В процессе исследования я наткнулась на документ, где была процитирована речь Петра Макушина с открытия Дома науки в 1912 году. Это стало основой моей работы: было решено озвучить эту речь в её полном объеме. Дальше мне захотелось добавить какой-то образ, некую «плотность» произведению. Так родилась визуальная составляющая: из керамических блоков собирается образ Дома науки, который мы можем узнать по куполу и формам. Мне хотелось сделать этот образ очень упрощённым, еле читаемым, чтобы передать хрупкость замысла. Сейчас я вижу свою работу более ясно. Я довольна концепцией и рада, что мне удалось поработать со звуком, создав аудио-визуальную инсталляцию. Но сам объект мне видится не соразмерным масштабу экспозиции, как-то он теряется в коридоре. Хотя, может, и в этом тоже отражается идея утраченного Дома науки?.. Но это опыт, на следующей выставке буду его учитывать.

Елизавета Клеванцева. Дом науки. Фото: Эркин Сулайманов

Василий Кузнецов. Пленэр. Фото: Эркин Сулайманов

Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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