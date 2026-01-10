«Я стараюсь всегда куда-то вставить Томск»: режиссер Миша Семичев о новогодних фильмах и родном городе

10 января 2026 / Томский Обзор

Советское кино — это то, что обычно сопровождает наши новогодние выходные, и любая попытка его переосмыслить вызывает бурные споры.

Накануне Нового года в российском прокате состоялась премьера музыкальной комедии «Невероятные приключения Шурика», соединившая сразу несколько советских фильмов. Ее режиссером стал томич Миша Семичев, который ранее уже работал над оммажами на «Иронию судьбы», «Бриллиантовую руку» и «Иван Васильевич меняет профессию».

Мы поговорили с Мишей о том, что нового режиссер может добавить в известные истории, как авторское видение работает с классикой и какие «пасхалки», в том числе о Томске, спрятаны внутри фильма.

В декабре в Томске прошла встреча сибирских журналистов с режиссером Мишей Семичевым. Он рассказал о своем новом новогоднем фильме и о том, как проходили его съемки. Фото: ТНТ

— Почему в этом году вы обратились к экранизации Гайдая о приключениях Шурика? Какие моменты из оригинального фильма вам было важно показать по-другому и почему?

— На самом деле это благодаря комментариям. Примерно в марте мы открыли накопившиеся комментарии и увидели, что люди делятся на тех, кто понимает наши проекты, и тех, кто пишет, что «все с этими ТНТ-шниками понятно, будут снимать еще 10 лет, пока советские фильмы не кончатся». Поэтому мы подумали, что нельзя заставлять ждать эту часть аудитории 10 лет, и решили упаковать все оставшиеся фильмы в один. Нам нужен был персонаж, который смог бы объединить все фильмы, и в итоге мы поняли, что для этого идеально подходит Шурик. Он всегда попадал в необычные ситуации, из которых ловко и забавно выпутывался. И нам, как всегда, очень важно было передать самые узнаваемые сцены оригинального фильма, именно из-за формата телесмотрения.

Режиссер и сценарист Миша Семичев Фото: ТНТ

— «Невероятные приключения Шурика» — это не просто оммаж на советскую классику. Даже по трейлеру можно узнать многим знакомые сцены из зарубежных популярных фильмов, например, из «Форреста Гампа». Почему вы используете такой прием в работе? Что это дает картине и вам как режиссеру?

— Все дело в изначальном формате этих проектов — это музыкальные телефильмы, которые предполагаются для просмотра всей семьей в новогодней суете. Представьте, вечер, все готовятся к празднику, и тут вы включаете телевизор на фон, видите не только знакомые лица, но и знакомые декорации, персонажи и сюжетные линии. И вот вы смотрите 10 секунд, но уже понимаете, о чем будет история. Помимо этого, вы слышите актуальную и любимую музыку, а также шутки на события прошедшего года. Поэтому выбранный нами жанр и формат — это в первую очередь особенность платформы и обстоятельств. Это новые «Старые песни о главном».

А как режиссера меня очень прокачивает погружение в подход наших советских режиссеров. Повторяя сцены или декорации, ты словно оказываешься на площадке своих любимых фильмов, это удивительное впечатление. Мы буквально занимаемся реконструкцией кадра, причем с диким фанатизмом.

Кадр из фильма «Невероятные приключения Шурика» с отсылкой на «Форреста Гампа» Фото: ТНТ

— Я знаю, что в ваших предыдущих работах вы использовали такой же принцип, например, в «Небриллиантовой руке» есть отсылки к фильмам «Молчание ягнят», «Люди в черном», «Кинг-Конг», «Человек-паук» и другие. На что вы опираетесь, когда сращиваете сцены из разных произведений в сценариях новых фильмов?

— На этот вопрос нет простого ответа. Это комплекс решений на протяжении всего процесса и внедрить какие-то отсылки можем даже на площадке. Пожалуй, самое близкое объяснение всему — наша культурная «пропитанность». Мы впитали в себя многое и хотим «пожать руку» зрителю, который смотрит наши проекты, найти поддержку в том, что мы с ним на одной волне. Поэтому, когда мы работаем над каждой сценой, у нас всплывает в головах эта «пропитанность». Мы решаем: усилит ли эта взаимосвязь сцену, добавит ли юмора, абсурда, новой информации и будет ли взгляд под другим углом.

Фото: ТНТ

— Когда решение уже принято, что та или иная сцена попадет в новый фильм, вы как-то готовитесь для ее воссоздания — пересматриваете эти фильмы, смотрите обзоры, читаете об их режиссерах и прочее? По какому принципу подбираете отсылки — это ваши любимые фильмы, это кажется вам по каким-то причинам важным или.?

— Если говорить про наши советские фильмы, я всегда их пересматриваю перед написанием сценария и читаю биографию создания этих фильмов. Про Гайдая, я думаю, прочитал все доступные источники, но, к сожалению, их не так много. Я даже несколько раз ходил в Ленинскую библиотеку, чтобы почитать газеты тех лет о создании и отзывах. Дальше выбранные сцены мы обязательно «нарезаем», чтобы они всегда были на площадке у всех департаментов, мы с любовью восстанавливаем каждый кадр, и поэтому просим всех следить за соответствием к оригиналу.

Мы хотим показать зрителю, что мы любим каждую эту сцену и не пытаемся делать пародию на фильм, высмеивая оригинал. Мы высмеиваем нашу жизнь в декорациях советских фильмов. Фильмы всегда только самые любимые. По большому счету наши проекты — это большая фанатская интерпретация, только в нашей вселенной.

Кадр из нового фильма с узнаваемой сценой из гайдаевской комедии «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» Фото: ТНТ

— Как такие сюжеты воспринимаются на съемочной площадке — актерами, командой? Как бы вы вообще оценили рабочую обстановку во время съемок?

— Все, кто снимается в наших проектах, скорее, относятся к этому, как к авторской версии театральной постановки. Ведь нет одной единой версии, например, спектаклей «Отцы и дети», «Дон Кихот» или «Ромео и Джульетта». Это все режиссерские интерпретации. Некоторым актерам действительно интересно сыграть роль знаменитого персонажа, особенно если это короткий эпизод. Иногда надо уложить всю суть персонажа в несколько секунд. Это вызов, который многие актеры с удовольствием готовы принять. И на съемочной площадке у нас очень дружественная атмосфера. Мы стараемся всегда создать комфортные условия для всех актеров, артистов и медиа-персон.

В фильме «Невероятные приключения Шурика» снялись многие известные артисты: Филипп Киркоров, Лариса Долина, Сергей Лазарев, Марина Кравец, Павел Воля, Тимур Батрутдинов и другие. Фото: ТНТ

— Это уже четвертый ваш фильм в таком жанре. Какая была реакция зрителей на предыдущие ваши работы, какие отзывы получали? Как вообще к хейтерам относитесь? И какие ожидания от реакции зрителей на новую версию «Шурика», особенно учитывая народную любовь к оригинальным фильмам?

— У нас реакция всегда примерно одинаково полярная. Зрители буквально делятся на тех, кто с нами на одной волне, и на тех, для кого наши проекты в корне непонятны. В основном комментарии хейтеров состоят из трех посылов: «снимите что-нибудь свое», «руки прочь от классики», «Киркоров ваш уже надоел». Поэтому люблю читать хейт, когда возникает что-то новое. А вот люди, которые относятся к нашим фильмам более легко, пишут зачастую развернутые, добрые, теплые комментарии. Думаю, что основные претензии к нашему творчеству из-за того, что к нему относятся очень серьезно. Мы делаем легкий развлекательный контент для новогоднего телесмотрения. И в этом году пошли в кинотеатр только ради того, чтобы у людей, которые уже прониклись нашей «новогодней франшизой», была еще одна площадка, где они могли бы посмотреть знакомый формат, желательно в кругу друзей или семьи.

«Одна из наших внутренних задач — это совместный просмотр. Нам нравится, что люди объединяются», — говорит Миша. Фото: ТНТ

— Помимо того, что вы используете отсылки к фильмам, вы встраиваете в историю главные события года, мемы. Что будет в «Невероятных приключениях Шурика»?

— У нас так много всего, что я даже не знаю, что выделить. Это нескучная быстро пролетающая резвая история. Поэтому предлагаю вам сходить, посмотреть и самим выделить список, сколько пасхалок вам удалось найти.

Мне кажется, собирая все мемы и отсылки на события, мы занимаемся тем же, чем занимался когда-то Гайдай. Он всегда делал какие-то отсылки внутри своего времени.

— Были ли отсылки в ваших фильмах к Томску, томским мемам, событиям, людям, университетам и прочее?

— Три главных отсылки — это наш актер из Томска Сергей Слесаренко, который сыграл в небольшом эпизоде охранника банка, наш креативный продюсер и сценарист Андрей Шелков — участник томской команды КВН «Максимум» и композитор из Томска — Влад Саратовкин. Но и я стараюсь всегда куда-то вставить «70» или надпись «Томск». Например, в «Невероятных Приключениях Шурика» есть сцена с Губерниевым. На заднем фоне висят часы «Томск» с разницей в четыре часа от Москвы. Вот такая маленькая, пожалуй, незаметная пасхалочка, но она есть, и мне это греет душу.

Фото: ТНТ

— Как давно вы не были в родном городе? Какое впечатление произвел на вас сегодняшний Томск — сильно ли изменился со времен студенчества?

— Я стараюсь приезжать, как минимум один раз в год, но обычно выходит два раза — весной и зимой. К родителям на дни рождения. Каждый год жалею, что не удается приехать еще и на новогодние праздники из-за сдачи проектов.

В декабре приезжал в Томск на три дня, повидать родителей. Пока тут был, сходил всей семьей в кинотеатр на «Невероятные Приключения Шурика». Было интересно, как Томск воспримет фильм — в отличие от московской публики, послушать реакцию. Ожидания оправдались. Жаль, в зале был плохой звук, который не передавал всей полноты картины. Музыка была тише, но несмотря на это, зрители реагировали смехом именно в тех местах, где я и рассчитывал.

«В этот раз, когда был в Томске, прогулялись с другом детства по ночному городу от Лагерного до „1905 года“. Своего рода ритуал уже — пройтись по пр. Ленина, самой красивой части исторического города. Глаз радуется», — говорит Миша. Фото: ТНТ

Из-за того, что приезжаю пару раз в год, не замечаю каких-то радикальных изменений, но снег в этом году неплохо убирают в центре. Думаю глобальные изменения нашего города — это как-то не в его ДНК. Я всегда его любил за то, что он сохранил в себе свою историчность. Очень надеюсь, что его облик не будет меняться из-за новых зданий, не совпадающих с его исторической архитектурой.

Миша Семичев — режиссер, сценарист и продюсер родом из Томска, учился в СибГМУ. Сегодня в его фильмографии — масштабные новогодние шоу «CIAO», работа над клипами таких звезд как Сергей Жуков, Николай Басков, Филипп Киркоров и т.д., съемки рекламы для больших брендов и четыре новогодних телефильма.

Большое интервью с Мишей о его прошлогоднем фильме «Небриллиантовая рука» читайте по ссылке.

Фото: ТНТ

