Режиссер Михаил Семичев: «Мы хотели дать возможность зрителю окунуться в забавный выдуманный нами мир»

30 декабря 2024 / Томский Обзор / Фото: их архива Михаила Семичева

Михаил Семичев — режиссер и сценарист из Томска, начинавший свою карьеру в «Вечернем Урганте», а теперь работающий над созданием новогодних оммажей на советские фильмы.

Накануне Нового года мы поговорили с Михаилом о его новой кинокартине, премьера которой состоится 31 декабря, а также о самых любимых местах в Томске и источниках вдохновения.

— В новогоднюю ночь выйдет ваш третий фильм — «Небриллиантовая рука», оммаж на советскую комедию Леонида Гайдая. Что для вас было главной задачей в работе над картиной?

— Если говорить непосредственно «о картинке», то мы всей командой хотели воссоздать максимально аутентичное оригиналу изображение: мы искали оригинальные костюмы, чертежи декораций, информацию о местах проведения съемок, даже нашли старую советскую оптику, на которую снимали оригинальную картинку. Между прочим, этих объективов в рабочем состоянии осталось буквально пара экземпляров. И все это ради того, чтобы отдать дань уважения мэтрам, создавшим оригинальную картинку, потому что там уже по изображению все снято гениально.

Вторая задача — это формат и жанр. В связи с тем, что это в первую очередь телефильм, ориентированный на телезрителя. В новогоднюю ночь идет борьба за внимание и вникание зрителя: увидеть знакомых персонажей и знакомые ситуации при переключении каналов и быстро вникнуть в суть происходящего — вот одна из основных причин, почему мы в принципе берем легендарную классику за основу.

— Как вы считаете, что новое прочтение классики может дать современному зрителю?

— Это не ремейк, поэтому тут нет нового прочтения. Скорее, это «по мотивам». А касаемо того, что дать новому зрителю — это возможность отключиться хотя бы раз в году от всех забот и окунуться в забавный выдуманный нами мир, где-то посмеяться над уходящим годом, где-то над репризами, где-то над артистами, а где-то нам самими собой.

— Каким вы видите своего зрителя? Кто, на ваш взгляд, является целевой аудиторией ваших фильмов?

— Конечно же это в первую очередь зрители , поэтому основной состав нашего телефильма — это актеры, артисты и друзья ТНТ. Также, конечно, подписчики «Кинопоиска», которым нравится наша концепция — выдохнуть в конце года и весело и музыкально провести время. Ну и, пожалуй, самая узкая аудитория — это люди от 10 до 70.

— В ваших фильмах роли исполняют не только профессиональные актеры, но и звезды телевидения, музыки. Бывают ли сложности во взаимоотношениях с такими артистами, и если, да, то как удается найти общий язык?

— Да, у нас много людей выступающих в качестве камео, или, например, бывает артист просто визуально похож на персонажа из оригинального фильма, хотя и не является профессиональным актером (так было с Павлом Волей и его послом в ). Благодаря работе на за столько лет удалось пообщаться и поработать со многими. С кем-то общий язык уже давно нашелся, с кем-то приходится искать на площадке. Бывает по-разному, так как все люди разные, но компромисс всегда где-то рядом.

Всегда рвался в творчество

— С чего начался ваш творческий путь? Как и когда вы пришли к тому, что хотите снимать кино?

— Мой путь тернист и необычен. Начну, пожалуй, с того, что я всегда рвался в творчество, выступал в школе во всех активностях. В университете был КВН, так я начал снимать первый ролики. Потом в Томске победил в фестивале короткометражек от «СибЭлектроМотора». Далее снимал для Высшей лиги КВН различные ролики, после этого пригласили на «Вечерний Ургант», где стал снимать еще больше музыкальных клипов, а позже рекламу известным брендам и ютуб-шоу. Далее были итало-шоу CIAO в 2020 и 2021 годах для «Первого канала». Пожалуй, самое необычное и рискованное шоу на ТВ в те года. Шанс, что зрители отнесутся положительно к идее смотреть шоу полностью на итальянском языке в новогодние праздники, казался низким, но когда мы услышали первые каверы русских песен на итальянском, все сомнения отпали.

— Каким стал переезд из Томска в Москву: как повлияла на вас жизнь в мегаполисе?

— Никогда не хотел жить в Москве или переезжать из Томска без понимания, как зарабатывать больше чем сейчас, или без трудоустройства. Кому я там нужен (хотя ездил в Москву уже два года на постоянной основе по работе с Высшей лигой КВН)? Меня полностью устраивал мой образ жизни в родном городе. Тут все прекрасно, пока не начинаешь ехать по дороге, ну или пока не купишь внедорожник. Но когда тебе приходит предложение поработать на передаче твоей мечты, то решаешь рискнуть, попробовать с мыслями, что «вернуться ведь всегда можно». Получилось так, что я устроился на постоянной основе на передачу после испытательного срока, за время которого я пожил во всех хостелах рядом с Останкино, и даже несколько раз оставался в Останкино на диване, потому что идти было некуда, и денег на тот момент уже совсем не оставалось. Поэтому переезд был непростым, но из-за того, что я был все время на работе, от которой получал удовольствие, помнится только хорошее.

— Как часто бываете в Томске сейчас? Есть ли в городе места, с которыми вас связывают особенные воспоминания? Ваш Томск — какой город?

— Я стараюсь приезжать 1-2 раза в год в Томск, там у меня родители, которые никак не хотят переезжать в Москву, хотя, мне кажется, для пенсионеров в Москве просто рай. Обожаю гулять в Буфф-саде, мечтал там купить квартиру, может быть, еще и куплю, кто знает. Иркутский тракт — это мое детство. Я там прожил в старом деревянном доме, который давно снесли, но у меня он перед глазами до сих пор — как все там было. От Московского тракта до Учебной, все переулки и перекрестки — это мое юношество, к которому я иногда мысленно возвращаюсь с ностальгией, словно смотрю старый советский фильм на Новый год.

В Новый год планирую топить баню и солить рыбу

— Чем обусловлен ваш профессиональный выбор столь узкого жанра, как оммаж на советскую классику? На чьи работы вы ориентировались? Ваши любимые фильмы в этом жанре?

— Одна из основных причин выбора такого жанра, как новогодний музыкальный телефильм по мотивам легендарных советских фильмов — это производственные сроки и актуальность тем, которые мы привносим в сюжет. Мы приступили к работе над сценарием «Небриллиантовой руки» почти во второй половине года, чтобы можно было внедрить в сюжет актуальные события, дальше мы оставляли небольшие зазоры в сценарии для событий, которые произойдут только в октябре–ноябре. Фильм получился собирательным за весь год. Кто может написать оригинальный сценарий полнометражного телефильма за пару месяцев, а потом туда внедрить актуальные повестки? Я таких людей не знаю. Если они и существуют, то, скорее всего, зарабатывают они на чем-то другом.

Любимые фильмы этого жанра — в первую очередь «Вечера на хуторе близ Диканьки» или «Золушка», которые выходили в 2000-х. Это практически один в один, то что мы сейчас делаем, только без актуальных тем и шуточек. Там была взята за основу всем известная история, которую наполнили музыкальными клипами. Ну и, конечно же, «Старые песни о главном», пусть там сценарный ход немного другой, но тоже очень близок. Например, третья часть, является неким продолжением «Иван Васильевич меняет профессию», у меня очень теплые воспоминания об этих фильмах из моего детства, давно хотел реализовать нечто подобное.

— Чем, помимо оригинала, вы вдохновляетесь, когда снимаете свои фильмы?

— Считаю, мы живем в эпоху постмодерна и уже вдохновились всей поп-культурой. У нас в фильмах можно встретить отсылки на «Кто похитил кролика Роджера», «Мулен Руж», «Молчание ягнят», «Люди в черном», «Сейлор Мун», «Кинг-Конг», «Человек-паук» и т.д. Но перед написанием сценарий в этом году я пересмотрел все фильмы Мела Брукса и Братьев Цукеров. Думаю, какие-то моменты можно будет заметить, например, эпизод с тенью.

— А над чем будете работать в ближайшее время? Есть ли идеи новых проектов? Возможно, планируйте попробовать себя в других жанрах?

— Весь январь только отдых и много чтения профессиональной литературы с вечерними просмотрами фильмов, которые еще не видел. В феврале буду думать над идеями и проектами, сейчас потенциально есть 5-7 идей для реализации, все они в новых жанрах и формах, надо вывести, какую идею будет реально воплотить.

— Как вы планируете отмечать Новый год? Есть ли у вас семейные традиции, вроде — посмотреть «Иронию судьбы» или уже ?

— Последние лет восемь у меня есть традиция: смотреть новогодние шоу, передачи и телефильмы, которые я снимал. В этом году мы поедем с друзьями на дачу, будем убирать снег, топить баню и солить рыбу — все очень по-сибирски. А между делом смотреть три моих телефильма на ТНТ. В этом году будет марафон — они будут идти подряд: в 16:15 — «СамоИрония судьбы», в 17:45 — «Иван Васильевич меняет всё» и в 20:00 — «Небриллиантовая рука». А после 00:30 начнем пересматривать CIAO 2020, CIAO 2021 и «Je t’aime — Я тебя люблю».

— Что бы вы пожелали томичам в новом 2025 году?

— Пожелание томичам в этом году выражу в такой метафоре: чтобы даже в самый лютый мороз, теплый автобус всегда останавливался для вас и не проезжал мимо. С Новым Годом!

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