В Томске начали снимать наст с тротуаров

17 февраля 2026 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

В Томске приступили к очистке тротуаров до основания. Специалисты «Томск САХ» убирают спрессованный снег на главных городских улицах.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, фронтальный и мини-погрузчик ковшом аккуратно скалывают образовавшийся за зиму плотный слой снега до плитки или асфальта. Участки возле бордюров, заборов, столбов и зданий очистить труднее, поэтому специалисты вручную убирают там снег и лед.

Таким образом минувшей ночью в городе почистили участки пр. Ленина, ул. Нахимова, ул. Красноармейской. Кроме этого городской подрядчик по ручной уборке проводил работы на ул. 79-й Гв. Дивизии. Очистка тротуаров до основания продолжается по всему городу там, где это возможно.

— Сейчас благоприятные условия для «вскрытия» наста. Скоро наступит весна, но на выходных ожидается похолодание, стараемся максимально подготовить город к этому периоду, — рассказал заместитель директора МБУ «Томск САХ» Евгений Дьяченко.

О том, как коммунальщики борются со снегом в Томске можно узнать в нашем выпуске «Анатомии Томска».

