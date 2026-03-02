Томичей приглашают на «Любовный батл» в «Петре Макушине»

2 марта 2026 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В пятницу, 6 марта, в томском магазине-музее «Петр Макушин» состоится литературная дуэль. Мастера художественного слова Владимир Сурин и Ольга Радионова представят публике свои произведения и поспорят за звание автора самой сильной любовной лирики.

Как сообщают организаторы, зрителей ждет эмоциональный поэтический поединок, в котором каждое слово и каждая пауза будут иметь значение. Победителя определят гости вечера.

Музыкальное сопровождение обеспечит лауреат международных конкурсов Анна Севостьянова — она сыграет на фортепиано.

Мероприятие пройдет в магазине-музее «Петр Макушин» на пер. Батенькова, 5. Стоимость билетов 1000 рублей.

Начало в 18.30.

14+

