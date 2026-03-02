18+
18+
РЕКЛАМА

Томичей приглашают на «Любовный батл» в «Петре Макушине»

Афиша Томска, Город, Томские новости, интересные новости Томска куда сходить афиша интересные мероприятия Томичей приглашают на «Любовный батл» в «Петре Макушине»

В пятницу, 6 марта, в томском магазине-музее «Петр Макушин» состоится литературная дуэль. Мастера художественного слова Владимир Сурин и Ольга Радионова представят публике свои произведения и поспорят за звание автора самой сильной любовной лирики.

Как сообщают организаторы, зрителей ждет эмоциональный поэтический поединок, в котором каждое слово и каждая пауза будут иметь значение. Победителя определят гости вечера.

Музыкальное сопровождение обеспечит лауреат международных конкурсов Анна Севостьянова — она сыграет на фортепиано.

Мероприятие пройдет в магазине-музее «Петр Макушин» на пер. Батенькова, 5. Стоимость билетов 1000 рублей.

Начало в 18.30.

14+

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Совет по сохранению объектов культурного наследия появился в администрации Томской области

26 февраля 2026
Томские новости

С начала года в Томске подешевели новостройки, жилье на вторичном рынке немного подорожало

9 февраля 2026
Томские новости

Власти Томской области рассчитывают на введение турналога в Томске

9 февраля 2026
Томские новости

Томичам расскажут об отличиях архитектуры и зодчества

13 февраля 2026
Томские новости

Аграрии в регионах РФ с повышенными рисками паводка застраховали 1,5 млн га озимых на 69 млрд руб. - НСА

23 февраля 2026
Томские новости

На днях томичей ждут метели, снег с дождем и гололед

9 февраля 2026
Томские новости

Росводресурсы заказали дноуглубление реки Томь в Томске в 2026-2028 годах

10 февраля 2026
Томские новости

«Турбо Облако» расширило линейку сервисов резервного копирования

20 февраля 2026
Томские новости

Хирурги удалили крупную кисту яичника у 94-летней пациентки в Томской области

26 февраля 2026