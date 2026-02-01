Завтра томичей ждут тридцатиградусные морозы

1 февраля 2026 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Завтра, 2 февраля, в Томске прогнозируется похолодание, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

— В городе ожидаются низкие температуры воздуха до -30°С, — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей просят соблюдать меры безопасности при использовании личного автотранспорта, а также по возможности отказаться от поездок на дальние расстояния.

