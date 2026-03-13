В выходные томичей ждут метели и гололед

13 марта 2026 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В ближайшие дни, 14 и 15 марта, в Томске и Томской области прогнозируется ухудшение погоды, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

— Ожидается снег, мокрый снег, метели, гололедные явления, ухудшение видимости, усиление ветра до 15-20 м/с, — говорится в сообщении.

Также 15 марта прогнозируется понижение температуры воздуха, на дорогах снежные заносы, местами сильная гололедица.

В связи с получением данного прогноза томичей просят соблюдать правила безопасности.

