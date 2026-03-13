18+
18+
РЕКЛАМА

В выходные томичей ждут метели и гололед

Город, Погода и природа, Стихия в Томске и области, Томские новости, Интересные новости Томска погода прогноз оперативное штормовое предупреждение В выходные томичей ждут метели и гололед

В ближайшие дни, 14 и 15 марта, в Томске и Томской области прогнозируется ухудшение погоды, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

— Ожидается снег, мокрый снег, метели, гололедные явления, ухудшение видимости, усиление ветра до 15-20 м/с, — говорится в сообщении.

Также 15 марта прогнозируется понижение температуры воздуха, на дорогах снежные заносы, местами сильная гололедица.

В связи с получением данного прогноза томичей просят соблюдать правила безопасности.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Рассказано

Эволюция равноправия. Как появилась и во что развилась идея борьбы за права женщин

8 марта 2026
Томские новости

В Томске ремонтируют дорогу на пр. Ленина

5 марта 2026
Люди

Самый строгий постовой в Томске. Как обычный инспектор стал городской легендой

4 марта 2026
Томские новости

Томск готовится к половодью

11 марта 2026
Томские новости

Главгосэкспертиза одобрила строительство модели парогенератора реактора БР-1200 в Томской области

27 февраля 2026
Томские новости

Томская область в поисках идентичности: как прошла стратегическая сессия краеведческого музея

10 марта 2026
Томские новости

С первого марта в Томске повысится стоимость проезда в маршрутках

25 февраля 2026
Томские новости

Дворец творчества в Томске отметит 101 день рождение в обновленном концертном зале

12 февраля 2026
Томские новости

В Томске начали снимать наст с тротуаров

17 февраля 2026