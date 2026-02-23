Аграрии в регионах РФ с повышенными рисками паводка застраховали 1,5 млн га озимых на 69 млрд руб. - НСА

23 февраля 2026 / Томский Обзор

В 23 российских регионах, которые находятся в зоне повышенного риска паводков этой весной, застраховано 1,5 млн гектаров озимых культур с совокупным объемом обязательств страховщиков на 69 млрд рублей, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные Национального союза агростраховщиков (НСА).

«К территориям с повышенными рисками относятся 14 регионов — это Рязанская, Орловская, Самарская, Тульская, Владимирская, Смоленская, Калужская, Московская, Новосибирская, Кемеровская и Томская области, а также республика Крым, Красноярский и Алтайский края. Там застрахованы 623 тыс. га, больше всего — в Рязанской области (148 тыс. га). Еще в 9 регионах, где уровень половодья возможен на уровне среднего либо выше нормы, — это Оренбургская, Тверская, Курганская, Ярославская, Омская, Костромская и Тюменская области, а также республика Адыгея и Краснодарский край — застраховано 879 тыс. га. Наибольшая застрахованная площадь с посевами среди регионов, где риски чуть ниже, в Краснодарском крае: 781 тыс. га», — сказал глава НСА Корней Биждов (его слова приводятся в сообщении).

По данным Росгидромета, весной 2026 года половодье будет сложнее, чем в прошлом году, в частности, в Центральном, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.

В ряде регионов, которые в 2024 году уже сталкивались с «водными» рисками, по состоянию на 10 февраля этого года фиксируются повышенные запасы снежного покрова. Их уровень превышает или сопоставим с показателями аналогичного периода 2024 года, следует из анализа метеоситуации НСА. Например, в Алтайском крае зафиксировано 30 см снега против 16 см в 2024 году. В Омской области — 43 см снежного покрова, что более чем вдвое превышает уровень 2024 года (19 см). Это порождает дополнительные риски в период весеннего снеготаяния. При неблагоприятном сценарии весеннего потепления и интенсивного снеготаяния сохраняется потенциальный риск повторения паводковой обстановки, в том числе с негативными последствиями для сельскохозяйственных угодий и инфраструктуры.

«Страховые компании НСА ежегодно совершают выплаты по гидрологическим рискам в различных регионах России. Вызванные обильными осадками в различные периоды наводнения, паводки и переувлажнения почвы на полях привели в 2024–2025 годах к реализации застрахованных убытков аграриев, компенсированных агростраховщиками, на сумму 760 млн рублей. Очевидно, что аграрии перечисленных и других регионов должны заранее позаботиться о страховой защите своих посевов», — отметил Биджов.

Он напомнил, что в этом году при страховании урожая по «мультирисковой» программе упрощен порядок урегулирования убытков. Так, если посевы будут затоплены паводком, для подтверждения страхового случая больше не потребуется справка Росгидромета. Будет достаточно страховой экспертизы на месте. Но если культуры пострадают от риска переувлажнения почвы, менее выраженного визуально, метеосправка будет нужна.

