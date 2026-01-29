В Томске на две недели ограничат движение в районе ул. Жуковского

29 января 2026 / Томский Обзор / Фото: Алина Колпакова, из архива издания

С сегодняшнего дня в Томске ограничили движение транспорта по одной полосе проезжей части в районе ул. Жуковского, сообщает пресс-служба мэрии.

Изменение схемы движения связано со строительство участка водопроводной сети. Ограничения коснутся участков от ул. Маяковского, 20 до ул. Жуковского, 21 и от ул. Челюскинцев, 20 до ул. Жуковского, 17.

Предполагается, что движение будет восстановлено до 23.00 пятницы, 13 февраля. До тех пор движение транспорта на указанных участках будет осуществляться в соответствии с временными знаками дорожного движения.

Томичей просят учитывать эту информацию и заранее выбирать маршруты для движения.

