Томичей приглашают на проводы зимы в Городском саду

20 февраля 2026 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина, из архива издания

В воскресенье, 22 февраля, в Городском саду Томска пройдет большая праздничная программа «Блин! Масленица!» с фотозонами, молодецкими забавами и сжиганием чучела.

Как уточняют организаторы, гостей ждет выступление самодеятельных коллективов, в том числе из Центра Сибирского фольклора, группы «Весельчаки», ансамбля «Русские забавы», казачьего хутора «Мирный» и других.

Для юных гостей праздника организаторы подготовили анимационную детскую программу. Гости также смогут испытать себя в молодецких забавах. Их подготовят представители городских общественных объединений и клубов реконструкторов. Так, томичи смогут увидеть, как выглядели служилые люди — основатели Томска. Самые ловкие могут побороться за призы, забравшись на масленичный столб.

Во время празднования в Городском саду будет работать тематическая ярмарка и мастер-классы. Финалом мероприятия станет традиционное сжигание чучела.

Начало праздника в 12.00.

