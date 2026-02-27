От Михайловской рощи до Лагерного сада: почему в Томске стало больше сов?

27 февраля 2026 / Томский Обзор / Фото: Сергей Гашков

В феврале этого года томичи неоднократно замечали сов в черте Томска и его окрестностях. Одну из таких — длиннохвостую, или уральскую, неясыть — увидела наша читательница в парке на улице Ференца Мюнниха.

По словам томского орнитолога Сергея Гашкова, кандидата биологических наук и доцента кафедры экологии, природопользования и экологической инженерии Биологического института ТГУ, именно этот вид чаще всего фиксируется горожанами, потому что он сам по себе крупный, узнаваемый и не очень скрытный по сравнению с другими совами.

Длиннохвостая неясыть, ударившаяся о стекло одного из зданий ТГУ в новогоднюю ночь. После небольшой реабилитации была выпущена на волю 1 января 2026 г. Фото: Сергей Гашков

Согласно наблюдениям с сайта iNaturalist, уральскую неясыть в течение этой зимы замечали также в Михайловской роще, в районе путепровода, на территории Университетской рощи, в Лагерном саду и рядом со студенческими общежитиями на площади Южной. Как отмечает Сергей Гашков, наличие сов в городе не говорит о каких-то серьезных изменениях в популяции. В предыдущие годы они также попадались на глаза горожанам, только реже, нежели этой зимой. Ученый связывает это с увеличением численности сов в целом за последние несколько лет:

— Совы — вид, у которого численность в норме может варьироваться существенно в больших пределах, чем у многих других птиц. Они могут увеличивать численность или снижать ее в зависимости от того, насколько птицы обеспечены кормами. Для них это — мышевидные грызуны и иногда даже птицы. Но основное все-таки грызуны. И когда их много — так называемые мышиные годы — совы сыты, значит, у них в жизни тоже всё хорошо.

Длиннохвостая неясыть в Михайловской роще. Снимок сделан 7 февраля 2026 г., автор —

sppiraea Фото: sppiraea · iNaturalist

Орнитолог подчеркивает, что на численность популяции прямым образом влияют особенности размножения. Как правило, совы откладывают много яиц — от пяти до девяти штук, но происходит это не сразу, а через день — сначала появляется одно, потом добавляется еще одно, потом еще одно и т.д. При этом насиживание начинается с первого яйца и птенцы вылупляются разновозрастными. Из-за этого количество выживших птенцов может варьироваться:

— Когда всех их кормят — есть для этого возможность — они спокойно спят, сыты, никто не пытается искать корм, и тогда выживают все. А в годы, когда нет еды, извините, младшие идут на питание старшим. Так совы гарантированно выкармливают хотя бы одного сильного птенца. Такой регуляторный механизм, — говорит Гашков. — Поэтому если люди стали видеть сов чаще, то это говорит о том, что у них не только прошлый год, но и, скорее всего, позапрошлый — были благоприятными. Это можно связать с мягкой зимой прошлого года и с тем, что, видимо, птицам всего хватало. Плюс, надо учитывать численность грызунов. По-моему, в прошлом году у нас не было такого упадка, чтобы грызунов недоставало в лесах.

Длиннохвостая неясыть в районе пл. Южной. Снимок сделан 3 января 2026 г., автор — birdertsk Фото: birdertsk · iNaturalist

Ещё одна причина, по которой в городе стало появляться больше сов — разнообразие корма. Как отмечает орнитолог, в большом количестве в Томске зимуют голуби, сороки и вороны, которые находят себе пропитание в мусорках, а совы могут расценивать их как пищу для себя. Также в городе обитают крысы, которые являются прекрасной едой для хищных птиц.

— На эти кормовые предложения совы реагируют и остаются кормиться в городе, а мы этот вид не очень смущаем, — говорит Гашков. — Днем птицы стараются отсидеться, чтобы не привлекать излишнего внимания. Наиболее активны они в сумерках — утром или вечером. Но в зимнее время совы иногда эти правила нарушают, потому что им нужно не упустить возможность покушать, если такая предоставляется. Поэтому день совы в основном проводят в присаде, незаметно, но при этом они все равно все отслеживают — они прекрасно видят днем.

Длиннохвостая неясыть в Михайловской роще. Снимок сделан 2 января 2026 г, автор —

sppiraea Фото: birdertsk · iNaturalist

Орнитолог отмечает, что в конце февраля у сов начинается весенний миграционный период — когда они с мест зимовок возвращаются обратно в леса. Подобное происходит и осенью, поэтому ученый предупреждает, что количество обнаруженных птиц может стать еще больше:

— Я это уже отметил, — говорит Гашков. — Люди стали чаще сообщать о совах, но не столько о совах в городе, а когда едут по дорогам. То есть, птицы начали двигаться. По сути сейчас они покидают, в том числе, и города. Но параллельно с этим часть мигрирующих птиц пролетает через город и на какое-то время может остановиться здесь. Поэтому в городе также можно будет продолжать видеть сов. Просто причина их появления будет другая.

Длиннохвостая неясыть в Лагерном саду. Снимок сделан 4 января 2026 г, автор —

sppiraea Фото: birdertsk · iNaturalist

Почему совы вынуждены перелетать с места на место — ответ простой: они, как правило, не могут устраивать свои гнезда в городе, потому что здесь для них меньше еды, чем в полях и лесах. Гашков отмечает, что за свою исследовательскую практику ни разу не видел, чтобы неясыть гнездилась в городе:

— Они могут здесь зимовать, могут транзитом проходить, но гнездиться не станут. Это исключительное событие. Так как у нас город неравномерный, есть такие места, где совы могут — особенно мелкие — найти пространство. Но в целом в городе они не гнездятся. Как ни странно, в нашей антропогенной среде для них немного доступной и легко отлавливаемой еды в сравнении с естественными местами. У нас видовой состав меньше. В основном это домовая мышь, которая обитает в помещениях, или полевая. Все остальные — приходящие, они не могут здесь закрепиться, — объясняет ученый.

Он добавляет, что в зимний и миграционный периоды совы неопасны, но лучше всего ими любоваться издалека, не смущая птицу. А вот в период гнездования они могут нападать на человека, поэтому во избежание травм необходимо аккуратно покинуть место встречи с птицей и для защиты прикрывать голову ветками, так как совы обычно атакуют сверху.

На сегодняшний день в период с октября 2025 года по февраль 2026 года уральскую длиннохвостую неясыть удалось заметить порядка десяти раз в разных частях города. Кроме Томска, птицу видели также в окрестностях ЗАТО Северск и Асиновского, Шегарского, Зырянского и Томского районов. Всего в этом сезоне ее наблюдали около пятидесяти раз.

