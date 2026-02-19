Сотни зрителей и шоу-матч: как в Стрежевом отметили День волейбола

19 февраля 2026 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

В День всех влюбленных, 14 февраля, на главной спортивной арене Стрежевого в спорткомплексе «Нефтяник» отметили другой праздник — День волейбола.

Сюда приехали профессиональные игроки волейбольного клуба высшей лиги «Югра-Самотлор». Они провели мастер-классы для детей города и устроили яркий шоу-матч вместе со сборной «Томскнефти».

Каким стал спортивный выходной — рассказываем в нашем материале.

День волейбола

Фотозона на входе в спорткомплекс Фото: пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

Тема мероприятия была раскрыта уже на входе в спорткомплекс: музыка, улыбки, энергия людей и фотозона с профессиональным фотографом. Все желающие могли сделать яркие тематические снимки, сохранив событие и эмоции не только в памяти, но и семейном фотоальбоме.

Постепенно трибуны вместительной арены были полностью заполнены — посмотреть на игру профессиональных волейболистов собрались почти 400 жителей города. Гостей приветствовал заместитель генерального директора АО «Томскнефть ВНК», которое и организовало праздник, Андрей Дрыженко.

— Компания «Томскнефть» ВНК системно поддерживает спорт — от детских секций до корпоративных турниров. Для нас важно, чтобы у людей была возможность расти, тренироваться, побеждать. И когда в Стрежевой приезжают спортсмены высокого уровня, это не просто событие — это ориентир. Активная жизнь — наш осознанный выбор. Это путь «Томскнефти», — поприветствовал собравшихся Андрей Дрыженко.

Андрей Дрыженко с подарками Фото: пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

После официального вступления на «арену» вышли главные гости дня — участники волейбольного клуба «Югра-Самотлор». Они обменялись подарками с представителями «Томскнефти», передав им подписанный волейбольный мяч и вымпел. Затем стартовал большой мастер-класс для юных стрежевских волейболистов. В начале опытные коллеги организовали разминку, а затем провели для ребят полноценную тренировку.

— Очень здорово, что организовали такой праздник для города. Это действительно событие для детей. У меня дочка занимается, и я пришёл посмотреть, как проводят мастер-класс. Мы с ней болельщики волейбольного клуба «Югра — Самотлор», поэтому такую встречу мы пропустить не могли, — отметил посетитель спортивной субботы Владимир Жданов.

Мастер-класс от опытных спортсменов Фото: пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

Отточить приёмы, улучшить технику игры, а главное – получить яркие впечатления, задор, стимул расти и развиваться смогли около сотни ребятишек. Многие из них занимаются в секции волейбола в спорткомплексе «Нефтяник» и уже делают первые успехи, завоёвывая призовые места на соревнованиях различного масштаба. Встреча с профессиональными игроками – новый виток в их развитии.

— Ребята наблюдают за старшими, повторяют, пробуют. Так и появляется интерес к спорту. Если мы можем вдохновить их продолжать тренироваться и не бросать начатое, значит, всё не зря. Рады, что мы являемся положительным примером для детишек, — подчеркнул игрок ВК «Югра-Самотлор» Александр Москалев.

По завершении мастер-класса участники сборной «Томскнефти» и волейболисты из «Югры» сформировали две смешанные команды и устроили шоу-матч.

«Апельсинычи» против «Ромашек» Фото: пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

Состязание вышло зрелищным и эмоциональным — участники показали отличную игру. Волейболисты «Томскнефти» держали планку и использовали каждую возможность, чтобы набраться опыта в игре с профессионалами.

В перерывах гости праздника получили сувениры Фото: пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

После первого тайма, пока игроки отдыхали, для зрителей организовали конкурсы вроде волейкёрлинга. Самые активные получали памятные призы.

Второй тайм оказался таким же захватывающим, как и первый. Но в результате упорной борьбы победила дружба: команды разошлись с итоговым счетом 1:1.

Победила дружба Фото: пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

— Люди пришли за эмоциями и опытом — посмотреть на игру спортсменов российского уровня. Такие встречи действительно нужны: они дают мотивацию тем, кто только делает первые шаги, и тем, кто уже серьёзно занимается волейболом, — отметил игрок сборной по волейболу «Томскнефть» Мансур Нурмухаметов.

Послематчевая автограф-сессия Фото: пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

После игры все желающие смогли сфотографироваться с профессиональными спортсменами и получить их автографы, собрав подписи на специально подготовленных плакатах с составом клуба «Югра-Самотлор».

Поддержка детского спорта - не разовая акция, это часть устойчивой бизнес‑модели «Томскнефти». Как и компании-акционеры – «ННК» и «Газпром нефть» - предприятие системно реализует различные спортивные проекты, предоставляя молодому поколению возможности для развития.

Справка

«Томскнефть» — нефтедобывающее предприятие, осуществляющее добычу нефти и газа на территории Томской области и ХМАО. В настоящее время акционерами компании на паритетных началах являются АО «Независимая нефтегазовая компания» (ННК) и ПАО «Газпром нефть».

Фото: пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

