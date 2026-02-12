18+
Тарифная комиссия Томска назвала рекомендованную стоимость проезда в городском транспорте

Городская тарифная комиссия рекомендовала установить цену на проезд в томских маршрутках в 40 рублей, и 35 рублей для пенсионеров, сообщает пресс-служба мэрии.

Исходя из экономических расчетов эксперты не подтвердили расчеты предпринимателей, которые ранее выходили на мэрию с предложением увеличить тариф до 50 рублей.

Уточняется, что по итогам заседания комиссии для электротранспорта предложено согласовать тариф в 38 рублей, для пенсионеров 31 рубль с учетом субсидии Трамвайно-троллейбусному управлению.

В пресс-службе напомнили, что на сегодняшний день в Томске тариф ниже всех крупных городов Сибирского федерального округа. Окончательное решение по срокам и сумме будет принято мэром Томска.

Ранее сообщалось, что томичей ждет повышение стоимости проезда в общественном транспорте.

