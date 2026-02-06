18+
18+
РЕКЛАМА

В Томске пройдет кофейный фестиваль с ярмаркой зерна и дрип-баттлом

Город, Еда, События, Томские новости, томск еда новости кофе куда сходить афиша интересное места события фестиваль Rocket Coffee В Томске пройдет кофейный фестиваль с ярмаркой зерна и дрип-баттлом

В воскресенье, 8 февраля, томичей приглашают на кофейный фестиваль в честь дня рождения Rocket Coffee на Герцена. Посетителей ждут дегустации, мастер-классы, ярмарка, дрип-баттл и спешл-меню.

Как сообщают организаторы, в этому году филиалу на Герцена, 57 исполняется три года. Праздничные мероприятия по этому случаю начнутся с кофейной ярмарки, которая стартует в 10.00. Там можно будет приобрести зерно от разных обжарщиков и бесплатно продегустировать батч-кофе.

Затем, в 11.00, томичи смогут принять участие в интерактивном каппинге кислот, где каждый попробует кислотность отдельно от кофе, чтобы потом узнать ее в чашке.

Фишкой фестиваля станет дрип-баттал, который начнется в 13.00. На нем участники посоревнуются в ловкости заваривания кофе с помощью дрип-фильтров:

«Дрип — самый простой способ заверки: никаких навыков, никаких лишних девайсов. Мы выдадим участникам дрипы на подготовку, чтобы они смогли подобрать свой уникальный рецепт. В день баттла всех участников распределим по двойкам и они выступят по турнирной таблице, а наши судьи вкуса вслепую выберут самую вкусную чашку», — сообщают организаторы.

Завершится фестиваль мастер-классом «Одно зерно — множество чашек». На нем участники разберут на примере классического метода заваривания с помощью воронки, как разные решения меняют вкус одного и того же кофе.

Помимо интерактивной программы, специально ко дню рождения кофейня разработала оригинальное меню. Оно включает можжевеловый клауд-фильтр с безалкогольным джином и пирожное Шу с ванильным кофейно-заварным кремом.

Фестиваль будет работать с 10.00 до 19.00 по адресу: Герцена, 57 (1 этаж). Вход свободный, но на некоторые мероприятия требуется предварительная запись.

Подробнее о кофейной культуре, важности обжарки и каппинге можно узнать в нашем интервью с управляющей Rocket Coffee Яной Синяковой.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В Татьянин день студенты смогут бесплатно ездить томских трамваях и троллейбусах

24 января 2026
Город

Не «дом за рубль»: как менялось старинное деревянное здание в пер. Кустарном, 3

5 февраля 2026
Томские новости

Томичей приглашают на выставку художника и скульптора Всеволода Майорова

10 января 2026
Томские новости

Новогоднее чудо — своими руками. Сотрудники «Томскнефти» подарили праздник детям из «Орлиного гнезда»

21 января 2026
Томские новости

Томичей приглашают на бесплатные экскурсии по историческим корпусам Томского политеха

14 января 2026
Томские новости

Томичам расскажут о добре и зле в Средиземье

27 января 2026
Томские новости

В Томске загорелся исторический деревянный дом

21 января 2026
Город

Разобрать нельзя отремонтировать: что происходит с «домом за рубль» на Красноармейской, 77

13 января 2026
Бизнес

Сибиряки позвонили Деду Морозу по бесплатной горячей линии свыше 32 тысяч раз

14 января 2026