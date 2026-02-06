В Томске пройдет кофейный фестиваль с ярмаркой зерна и дрип-баттлом

6 февраля 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

В воскресенье, 8 февраля, томичей приглашают на кофейный фестиваль в честь дня рождения Rocket Coffee на Герцена. Посетителей ждут дегустации, мастер-классы, ярмарка, дрип-баттл и спешл-меню.

Как сообщают организаторы, в этому году филиалу на Герцена, 57 исполняется три года. Праздничные мероприятия по этому случаю начнутся с кофейной ярмарки, которая стартует в 10.00. Там можно будет приобрести зерно от разных обжарщиков и бесплатно продегустировать батч-кофе.

Затем, в 11.00, томичи смогут принять участие в интерактивном каппинге кислот, где каждый попробует кислотность отдельно от кофе, чтобы потом узнать ее в чашке.

Фишкой фестиваля станет дрип-баттал, который начнется в 13.00. На нем участники посоревнуются в ловкости заваривания кофе с помощью дрип-фильтров:

«Дрип — самый простой способ заверки: никаких навыков, никаких лишних девайсов. Мы выдадим участникам дрипы на подготовку, чтобы они смогли подобрать свой уникальный рецепт. В день баттла всех участников распределим по двойкам и они выступят по турнирной таблице, а наши судьи вкуса вслепую выберут самую вкусную чашку», — сообщают организаторы.

Завершится фестиваль мастер-классом «Одно зерно — множество чашек». На нем участники разберут на примере классического метода заваривания с помощью воронки, как разные решения меняют вкус одного и того же кофе.

Помимо интерактивной программы, специально ко дню рождения кофейня разработала оригинальное меню. Оно включает можжевеловый клауд-фильтр с безалкогольным джином и пирожное Шу с ванильным кофейно-заварным кремом.

Фестиваль будет работать с 10.00 до 19.00 по адресу: Герцена, 57 (1 этаж). Вход свободный, но на некоторые мероприятия требуется предварительная запись.

