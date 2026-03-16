Прокуратура проверит жалобы на работу томского маршрута №119

16 марта 2026 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

В Томске прокуратура инициировала проверку жалоб жителей Богашево, Лоскутово и других пригородных сел на работу маршрута №119 «Томск — Аэропорт».

Как сообщает пресс-служба ведомства, люди недовольны систематическим нарушением графика движения и пропуском рейсов, что приводит к долгому ожиданию автобусов.

Прокурор региона поручил проверить работу перевозчика: ведомство также даст оценку деятельности уполномоченных органов и в случае необходимости примет меры, «направленные на устранение нарушений и привлечение виновных к установленной законом ответственности.

