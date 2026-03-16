Прокуратура проверит жалобы на работу томского маршрута №119

Прокуратура проверит жалобы на работу томского маршрута №119

В Томске прокуратура инициировала проверку жалоб жителей Богашево, Лоскутово и других пригородных сел на работу маршрута №119 «Томск — Аэропорт».

Как сообщает пресс-служба ведомства, люди недовольны систематическим нарушением графика движения и пропуском рейсов, что приводит к долгому ожиданию автобусов.

Прокурор региона поручил проверить работу перевозчика: ведомство также даст оценку деятельности уполномоченных органов и в случае необходимости примет меры, «направленные на устранение нарушений и привлечение виновных к установленной законом ответственности.

Тэги/темы:
Томские новости

Ближайшие отключения воды в Томске переносятся из-за погоды

24 февраля 2026
Томские новости

В томской Горбольнице №3 открылся кабинет сердечно-сосудистого хирурга

16 февраля 2026
Томские новости

«Самолет» не отказывается от проектов в Томске

25 февраля 2026
Томские новости

Томские ученые помогли придумать «наноловушки» для получения золота из электроотходов

10 марта 2026
Томские новости

Щи и ананасы. В Томске прошел первый гастроспектакль «Кушать подано!»

10 марта 2026
Краеведение

«Сказка», «Лакомка», «Томичка»: как в Томске за один 1986 год появилось 40 новых заведений?

19 февраля 2026
Томские новости

Сегодня в Томске произойдёт полное лунное затмение

3 марта 2026
Томские новости

Весна в Томской области будет чуть теплее нормы

25 февраля 2026
Томские новости

Томская область в поисках идентичности: как прошла стратегическая сессия краеведческого музея

10 марта 2026