Томичей приглашают на лекцию о сохранении исторического наследия

28 мая 2026 / Томский Обзор / Фото: Дом искусств

На площадке томского Дома искусств пройдет лекция «Особенности формирования свода памятников и другие аспекты сохранения исторического наследия». Речь пойдет о деревянной архитектуре, градоформирующих объектах и сохранении уникального исторического облика города.

Как сообщают организаторы, спикером выступит Екатерина Шорбан — кандидат искусствоведения, ведущий научный сотрудник Государственного института искусствознания, эксперт Министерства культуры РФ и куратор Свода памятников архитектуры России по регионам Сибири.

Она расскажет, почему одни старинные здания сохраняются, а другие исчезают, как определяется их ценность и кто принимает решения о включении объектов в список памятников архитектуры. Отдельное внимание будет уделено механизмам сохранения исторической среды и роли таких решений в формировании облика города.

Мероприятие пройдёт 30 мая по адресу: ул. Шишкова, 10. Начало в 15.00.

Вход свободный.

