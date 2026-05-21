В томском парке «Руян-на-Оби» пройдет фестиваль CVETAMUZIKA

В конце мая в Томской области на берегу Оби в парке «Руян-на-Оби» состоится музыкальный фестиваль «CVETAMUZIKA». Организаторы обещают трехдневное мероприятие с живой музыкой, ночевками на природе, спортивными играми и арт-пространством.

Главными звездами события станут GLEB FILIPCHENKOW, Noemy Abrantes, gokka laposka, Manunia и Steveaio. В программе — выступления артистов, которые представят как треки, уже звучавшие на международных площадках, так и новые произведения. Для гостей организуют волейбол и футбол, прокат сапбордов и прогулки на лодках. Будут работать несколько зон мастер-классов, авторские бары с коктейлями и кафе.

Вход в парк в дни фестиваля — 29, 30 и 31 мая — возможен только по билетам, стоимость — от 2000 рублей. Организаторы обращают внимание, что фестиваль рассчитан на взрослую аудиторию и предполагает активный отдых на природе.

Глеб Филипченков — российский электронный музыкант, продюсер и диджей из Томска, выступающий под именем Gleb Filipchenkow. Работает в жанрах organic house, downtempo и melodic electronic. Его треки и лайв-сеты звучали на российских и международных площадках, а релизы выходили в том числе на саблейбле VOD, связанном с немецким объединением Keinemusik. По данным Resident Advisor, его музыку поддерживал участник Keinemusik &ME.

Филипченков — создатель проекта CVETAMUZIKA («Цветамузыка»), который объединяет электронную музыку, живой вокал и визуальное шоу. В рамках проекта проходят фестивали и концертные события с участием российских и зарубежных артистов. Весной 2026 года фестиваль CVETAMUZIKA прошёл в московском пространстве Yauza Place, где выступили Gleb Filipchenkow, Noemy Abrantes и другие музыканты электронной сцены.

