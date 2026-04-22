Премьера «Кармины Бураны» пройдет 25 апреля в Томской филармонии

22 апреля 2026 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба Томской областной государственной филармонии

В субботу, 25 апреля, в Томской филармонии состоится премьера мультижанрового проекта — кантата Карла Орфа «Кармина Бурана» прозвучит в исполнении Томского академического симфонического оркестра и хоровой капеллы Томского государственного университета.

Как уточняют организаторы, сочинение будет сопровождать мультимедийный ряд и хореография от студенческого театра танца «Пролог». Дирижером постановки выступит главный дирижер Томского академического симфонического оркестра Игорь Берендеев, режиссер проекта — Илья Карпель.

Ранее самый крупный творческий коллектив Томской области обращался лишь к отдельным фрагментам «Кармины Бурана», ни разу не исполняя ее целиком. Знаменитое произведение является репертуарным сочинением хоровой капеллы ТГУ с 2009 года: ранее коллектив исполнял средневековые песни вагантов на латыни в сопровождении фортепиано и камерного ансамбля. Но в юбилейный для сочинения год — к 90-летию со дня его создания — слушатели впервые услышат партитуру Орфа целиком.

Начало концерта в 19.00 по адресу: пл. Ленина, 12а.

