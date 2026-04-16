Пункты серопрофилактики в Томске откроют на следующей неделе

16 апреля 2026 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

Открытие пунктов серопрофилактики в Томской области зависит от погодных условий. Предполагается, что они могут заработать 24 апреля, сообщает пресс-служба обладминистрации.

До открытия пунктов серопрофилактики медпомощь оказывается на базе приемных отделений в районах области, в Томске — на базе Детской больницы №1 и Городской клинической больницы №1.

Также начала работу горячая линия департамента здравоохранения; по телефонам 8 (3822) 516-616 и 8-800-350-8850 специалисты Центра медицинской и фармацевтической информации подскажут, куда обратиться в случае укуса клеща, проконсультируют по вопросам профилактики — вакцинации от клещевого энцефалита и применении защитных мер.

В сообщении уточняется, что в этом году в Томске запланирована противоклещевая обработка 800 га территорий.

Напомним, в традиционно первые случаи присасывания клеща фиксируются в Томской области в начале апреля. В 2026 году контакт произошел раньше. В последних числах марта жительница Молчанова сняла с себя клеща.

