Пункты серопрофилактики в Томске откроют на следующей неделе

Пункты серопрофилактики в Томске откроют на следующей неделе

Открытие пунктов серопрофилактики в Томской области зависит от погодных условий. Предполагается, что они могут заработать 24 апреля, сообщает пресс-служба обладминистрации.

До открытия пунктов серопрофилактики медпомощь оказывается на базе приемных отделений в районах области, в Томске — на базе Детской больницы №1 и Городской клинической больницы №1.

Также начала работу горячая линия департамента здравоохранения; по телефонам 8 (3822) 516-616 и 8-800-350-8850 специалисты Центра медицинской и фармацевтической информации подскажут, куда обратиться в случае укуса клеща, проконсультируют по вопросам профилактики — вакцинации от клещевого энцефалита и применении защитных мер.

В сообщении уточняется, что в этом году в Томске запланирована противоклещевая обработка 800 га территорий.

Напомним, в традиционно первые случаи присасывания клеща фиксируются в Томской области в начале апреля. В 2026 году контакт произошел раньше. В последних числах марта жительница Молчанова сняла с себя клеща.

Рейсы S7 Москва-Томск будут летать ежедневно

28 марта 2026
Томские новости

Томские ученые нашли способ вдвое увеличить выход молочной кислоты из глицерина

24 марта 2026
Томские новости

Мамонтёнок Люба в Томске: фоторепортаж с открытия выставки в краеведческом музее

23 марта 2026
Томские новости

Что готовит «Кабинет Пушкинского» в Томске в 2026 году: лекции, выставки и лаборатории

18 марта 2026
Томские новости

В Томской области должник «прокатил» судебных приставов на капоте арестовываемой иномарки

24 марта 2026
Томские новости

В томском ТЮЗе пройдёт читка пьесы «Стойко падают киты» режиссёра Александра Огарёва

1 апреля 2026
Томские новости

Томича будут судить в Новосибирской области за нападение с мачете на пассажиров поезда

27 марта 2026
Томские новости

Голова ледохода покинула Томск

12 апреля 2026
Томские новости

Открытие арт-пространства «Уржатка» в Томске: фоторепортаж

14 апреля 2026