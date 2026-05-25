Власти сняли карантин по бешенству в двух хозяйствах в Томской области спустя два месяца
Карантин по бешенству на территории фермерского и личного подсобного хозяйства в Первомайском и Кривошеинском районах Томской области снят, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на распоряжение губернатора Владимира Мазура.
— Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству, установленные распоряжением губернатора Томской области от 20.03.2026 (...) Признать утратившим силу распоряжение об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на отдельной территории Томской области, — говорится в сообщении.
Как сообщалось, в Первомайском районе очаг заболевания был расположен в селе Городок, в Кривошеинском районе — в селе Пудовка. Карантин должны были снять по истечении 60 дней после убоя последнего подозреваемого в заболевании бешенством животного и (или) уничтожения последнего трупа инфицированного животного.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».