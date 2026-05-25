18+
18+
РЕКЛАМА

Власти сняли карантин по бешенству в двух хозяйствах в Томской области спустя два месяца

Город, Томские новости, бешенство животные ветеринария безопасность Власти сняли карантин по бешенству в двух хозяйствах в Томской области спустя два месяца

Карантин по бешенству на территории фермерского и личного подсобного хозяйства в Первомайском и Кривошеинском районах Томской области снят, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на распоряжение губернатора Владимира Мазура.

— Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству, установленные распоряжением губернатора Томской области от 20.03.2026 (...) Признать утратившим силу распоряжение об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на отдельной территории Томской области, — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Первомайском районе очаг заболевания был расположен в селе Городок, в Кривошеинском районе — в селе Пудовка. Карантин должны были снять по истечении 60 дней после убоя последнего подозреваемого в заболевании бешенством животного и (или) уничтожения последнего трупа инфицированного животного.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

На днях томичей ждут грозы и град

30 апреля 2026
Томские новости

Новую локацию откроет Томский краеведческий музей на «Ночь музеев»

15 мая 2026
Томские новости

На цифровой высоте: в томском ЖК «Нижний 51» появились современные смарт-сервисы

28 апреля 2026
Томские новости

«Бессмертный полк» пройдет по пр. Ленина в Томске в День Победы

5 мая 2026
Томские новости

В Томске открыли и освятили памятни Николаю II — основателю Томского политеха

19 мая 2026
Томские новости

Первый в новом сезоне лесной пожар потушили в Томской области

29 апреля 2026
Томские новости

Парад Победы в Томске пройдет без военной техники

7 мая 2026
Томские новости

В Северске приступают к заливке бетона в основание турбоагрегата реактора БРЕСТ-ОД-300

19 мая 2026
Томские новости

«ЮВТ Аэро» с 19 мая начнет летать из Казани в Томск

6 мая 2026