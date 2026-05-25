К концу 2026 года инвестор «домов за рубль» у Буфф-сада планирует закончит работы

25 мая 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Два исторических деревянных здания из усадьбы Морозовой на улице Герцена, 15 и 15/1 планируют восстановить к концу 2026 года в рамках муниципальной программы «Дом за рубль». Об этом сообщил сегодня, 25 мая, координатор проекта Евгений Фролов на выездном совещании мэра Томска Дмитрия Махини.

К работам на объекте арендатор ООО «Альянс», ранее восстановивший объект культурного наследия на улице Розы Люксембург, 16, приступил в середине мая этого года. Сейчас там проводится расчистка внутренних стен от штукатурки и раскрываются перекрытия для уточнения технического состояния зданий. По словам Евгения Фролова, ремонт компания намерена выполнить с максимальным сохранением оригинальных элементов — методом подъема срубов без их полной разборки.

«Здесь по расчётам процентов 90 мы всё-таки будем сохранять, — рассказал координатор проекта. — Это по оценке проектной организации, специалисты которой прошли и простучали все брёвна, всю крышу. В общей сложности, по двум домам это, наверное, порядка 80% „живого“. Гнилое — только в мокрых зонах».

«Дома за рубль» на улице Герцена, 15 и 15/1 Фото: Савелйи Петрушев

По предварительной оценке, стоимость вложений в каждый объект составит примерно от 30 и более млн рублей. Евгений подчеркнул, что сейчас главная проблема — это просадка фундамента, поэтому его заменят на новый, как и нижние венцы сруба, чтобы выровнять дома. Коммуникации также будут полностью заменены, договоры с ресурсными компаниями на проведение этих работы уже заключены. А вот крыша, несмотря на внешние дефекты, хорошо сохранилась. Фролов отметил, ее износ составляет порядка 20%.

Евгений Фролов: «Подготовительные работы [перед поднятием здания] по нашему сроку должны закончиться 15 июня. На сегодняшний день мы освобождаем внутренние помещения от мусора. Следующим этапом будет уборка дранки, очистка крыши от утеплителя, далее — уже фундамент». Фото: Савелий Петрушев

Более точно о сроках проведения работ станет известно в июне — после того, как компания-инвестор предоставит мэрии проектно-сметную документацию. После завершения реставрации в зданиях планируют разместить городское соцучреждение.

Мэр Томска Дмитрий Махиня: «На мой взгляд, [взять здания] под какое-нибудь дополнительное образование — весьма неплохо, — подчеркнул градоначальник. — Именно для художественных, культурных занятий. Даже сама атмосфера нахождения в таком историческом доме будет помогать. Светло, тепло. Идея мне нравится, как будет просчитана экономика, постараемся реализовать». Фото: Савелий Петрушев

Напомним, двухэтажные деревянные дома по ул. Герцена, 15а и 15/1 построены в конце XIX века и входили в состав усадьбы Т. Н. Морозовой. Здания имеют статус исторически ценных градоформирующих объектов и объектов ценной историко-архитектурной среды. Расселены в 2024–2025 гг.

Фото: Савелий Петрушев

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».