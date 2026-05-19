Должны смириться? Жители домов, исключенных из планов на капремонт в Томске, встретились с властями

19 мая 2026 / Томский Обзор

Жители четырех томских «сталинок» на улице Кузнецова, исключенных из планов на капитальный ремонт, обсудили с представителями региональных ведомств возможные пути решения конфликта. На встрече горожане поставили под сомнение результаты обследования зданий и попросили провести повторную проверку с участием всех сторон.

Мероприятие организовала председатель ТРОО «Центр сохранения исторического наследия г. Томска» Светлана Савина. В нем приняли участие начальник департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области Юрий Баев и врио генерального директора регионального фонда капремонта Сергей Луценко.

Удалось ли собравшимся прийти к единому мнению и какие шаги могут предпринять владельцы квартир, чтобы вернуть свои дома в программу, рассказываем в нашем материале.

Встреча жителей четырех каменных домов на улице Кузнецова, 12, 12а, 12/3 и 12/4 с представителями власти, регионального фонда капремонта и прокуратуры состоялась на площадке томского «Народного фронта» 14 мая. Ее инициатором стала председатель ТРОО «Центр сохранения исторического наследия г. Томска» Светлана Савина. Она подчеркнула, что с просьбой о собрании к ней обратились сами жители, которые сомневаются в легитимности исключения четырех зданий на улице Кузнецова из программы капремонта и хотят оспорить это решение путем проведения повторной экспертизы.

— Все вместе мы решили, что на площадке «Народного фронта» собраться будет конструктивнее, эффективнее, потому что мы не хотели бы ни с кем ругаться, но все-таки хотим прийти к какому-то решению, которое устроило бы жителей, — сказала Савина.

Кузнецова, 12/4 Фото: Савелий Петрушев

От лица жителей четырех зданий выступил собственник квартиры на Кузнецова, 12 Олег Бережинский. Он отметил, что ситуацию с его домом можно распространить и на соседние здания, так как решение по ним основывалось на заключениях, сделанных одной и той же фирмой — ООО «ТомСтрой» по заказу регионального фонда капремонта. По мнению жителей, документ не соответствует действительности и содержит более 30 ошибок.

Так, по словам Бережинского, группа капитальности всех четырех зданий, имеющая важное значение при расчетах, определена как IV. Он заявил, что эта категория относится к деревянным сооружениям, тогда как их дома каменные и должны относиться ко II группе капитальности. Именно такая группа указана в старом техническом паспорте на дом. Жители делают вывод, что группу капитальности занизили заведомо, чтобы уменьшить срок эксплуатации.

— Там не надо быть экспертом, чтобы понимать, что это липа, — подчеркнул Бережинский. — Оно подготовлено лицом, не имеющим допуска к обследованию. Отсутствует квалификация у лиц, которые выполняли обследование, и соответствующие документы не приложены к данному заключению. Оказывается, что заключение выполнено по результатам визуального обследования. Ссылка идет на ГОСТ. В этом ГОСТе указано, что визуальное обследование относится к предварительным обследованиям, которые проводятся с целью ознакомления с объектом и сбора первичной информации о зданиях. Но и эта работа тоже не была проведена, потому что не было элементарного обхода по квартирам, не все конструктивные элементы были даже визуально осмотрены. По ГОСТу не была собрана информация о геологических изысканиях и проектных данных. Этого нет в заключении. Указывается, что работы проводились по техническому заданию, но оно к заключению не прикладывается. Мы запросили это задание у фонда капремонта, фонд отказался нам его предоставить. Используемые приборы — рулетка, лазерный дальномер и фотоаппарат. Нет ни одного документа о технических характеристиках, не приложен ни один сертификат о поверке этих приборов. <...> Получается, что сегодня можно взять линейку и фотоаппарат, нанять какую-то организацию, не имеющую лицензии на такой вид деятельности, и признать дом с износом более 70%.

Кузнецова, 12 Фото: Савелий Петрушев

Олег перечислил и другие ошибки в заключении. Он подчеркнул, что, согласно результатам обследования, в домах отсутствуют продухи, отопление имеет значительный износ, состояние приборов учета неудовлетворительное, электроснабжение находится в критическом состоянии. Жильцы с этими выводами не согласны. При этом Бережинский обратил внимание присутствующих, что поквартирный обход для подтверждения перечисленных дефектов не проводился, фотографии отсутствуют, а выполненные за счет средств жильцов работы вообще не учтены (подробнее о проведенных жильцами работах мы рассказывали в прошлом материале).

Кузнецова, 12а​​​ Фото: Савелий Петрушев

Бережинский подчеркнул, что согласно ГОСТу 2011 года заказчик обследования — то есть фонд капремонта — несет ответственность за выданное задание при снижении объема работ, снижающем достоверность заключения.

В связи с этим он обратился к представителям власти, фонда капремонта и прокуратуры с вопросами: где протокол решения об исключении домов из региональной программы? Как и кем именно рассматривается поступающая в департамент документация, на основании которой принимается решение; проверяются ли заключения? И почему вообще подобные ситуации с домами происходят?

В качестве примера он привел историю с деревянными домами на Герцена, 9, Белинского, 17, Войкова, 15а и Красноармейской, 79, когда по такому же сомнительному заключению они были исключены из программы капремонта и признаны аварийными.

— Одна и та же фирма «ТомСтрой», с одним и тем же подрядчиком, с одними и теми же двумя женщинами с линейкой и фотоаппаратом. Все то же самое. Заключения практически одинаковые — один в один. Наверное, типовое. Только там их сразу признали аварийными, — сказал житель дома на Кузнецова, 12. — К чему готовиться домам города Томска? Потому что под 70% можно подвести любое здание.

Бережинский добавил, что ранее в домах на Кузнецова никогда не проводился капитальный ремонт: несмотря на то, что здания стояли в очереди, сроки постоянно сдвигались. Так, последний раз ремонт крыши, которая больше всего нуждается в восстановлении, перенесли с 2034 года на 2059 год. Дважды жители подавали заявление на пересмотр сроков, но им отказывали.

— Причинами отказа являлось отсутствие экономии средств на капремонты. Правда, когда эти средства появлялись в конце года, их почему-то выделяли на другие дома, — отметил Олег. — Таким образом, по всем четырем домам капремонт не проводился и, как я понимаю, его не планировали проводить. С 2018 года находились причины, чтобы его не делать, хотя, в принципе, весь пакет документов нами был собран. Сейчас такой причиной стали изменения законодательства и заключение об обследовании, которое я считаю поддельным.

Начальник департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области Юрий Баев объяснил, что логика исключения домов связана с сохранением финансовой устойчивости программы капремонта. По его словам, эта мера обусловлена принципом возвратности средств, когда для проведения капитального ремонта деньги занимают у других собственников — «доноров».

— В программе есть определенные планы — [по Кузнецова, 12] до 2061 года. Соответственно, тот объем работ, который мы там запланировали и в отношении которого рассчитан минимальный размер взноса, должен быть выполнен, несмотря ни на какие проблемы. Сегодня мы видим по реализации программы [капремонта], что у нас очень много невозвратных средств из малоэтажных домов, которые требуют комплексного капитального ремонта, домов, которые относятся к памятникам культуры и так далее. Срок возврата по таким домам даже одного вида ремонта исчисляется сотнями лет. Мы это рассматривали на заседании [областной] Думы, когда представляли [законопроект] об исключении домов с износом более 70% из программы капремонта, мы показывали горизонт тех проблем, которые у нас будут уже через 15 лет: денег будет не хватать. Это будет очередная катастрофа, и за это будет отвечать, конечно, региональная власть. Так что принцип невозвратности незыблем, он остается. Все деньги, которые там собирают дома, должны пойти на ремонт этого дома. В случае, если мы занимаем у других домов-доноров, мы обязаны их вернуть. Мы же не можем за счет других собственников, проживающих в пятиэтажных, девятиэтажных домах, выполнять ремонты на малобюджетных домах. Это не их обязанность. Это может быть социальный вопрос муниципальной и региональной власти, если это памятники, — сказал Баев.

Он подчеркнул, что в июне этого года вступил в силу нормативно-правовой акт, в котором будет описан механизм, что дальше делать с домами, которые исключены из программы капремонта. По его словам, на конец 2025 года в Томской области было порядка 880 зданий, у которых предположительно износ основных конструкций составляет более 70%. Он подчеркнул, что их будут исключать из программы не сразу, а по краткосрочному плану.

— В него попадает дом, по которому, помимо технического задания на изготовление проектно-сметной документации по конструктиву, региональный оператор обязан выполнить работы по определению износа основных конструктивных элементов этого здания. То есть если он действительно попадает по трем основным частям в 70% износа и выше, мы такие дома исключаем. Никто не останавливает этот процесс, что все, вопрос закрыт. Можно сделать свои заключения, предоставить альтернативное мнение, но в любом случае дом войдет в эту же программу, вопросы теми же и останутся. Других вариантов больше сегодня нет. <...> Давайте предположим, когда зайдет туда подрядчик и будет выполнять ремонт через перекрытия. Проект будет другим, требования совершенно другие. Не факт, что сегодня стояки пойдут именно так, как они расположены, где-то нужно будет делать обратки. Это уже затрагивает перекрытия. В дальнейшем мы можем столкнуться с тем, что работы придется остановить и сказать: «Нет, здесь нельзя будет, потому что здесь не раздолбишь, все упадет, нужно будет делать реконструкцию». У нас фонд капитального ремонта, не реконструкции. Понимаете, в какие мы влезем проблемы, которые потянут за собой эти обследования? — сказал Баев.

Он отметил, что один из вариантов решения проблемы — уход домов от регоператора и открытие собственного спецсчета для накопления средств на капремонт. По его словам, многие дома сейчас так делают, чтобы распоряжаться деньгами самостоятельно.

Временно исполняющий обязанности генерального директора регионального фонда капремонта Сергей Луценко рассказал о том, как появилось заключение, вызвавшее множество вопросов у жителей. По его словам, его сделало ООО «ТомСтрой» в 2023 году перед началом предполагаемого ремонта холодного и горячего водоснабжения.

— В соответствии с нашим техническим заданием исполнитель обязан информировать нас обо всех фактах, в том числе об экономической целесообразности производства работ по капитальному ремонту. Подрядчик вышел на объект, мы ему заказывали проект. Он нас уведомил, что выполнять инженерный ремонт здесь экономически нецелесообразно, поскольку дому требуется комплексный капитальный ремонт. Комплексный, еще раз повторюсь. Мы попросили подтвердить свои заключения соответствующей документацией, на что получили данное заключение, — сказал Луценко.

Жильцы считают подготовленное заключение халтурным, поэтому настаивают на проведении повторного обследования с привлечением всех участников конфликта. Соответствующее обращение они планируют направить в администрацию Томска.

Однако Луценко подчеркнул, что средств на это в бюджете нет, более того, дома находятся в собственности жильцов, а не муниципалитета. По его словам, согласно Жилищному кодексу у собственников сейчас только один выход — оплачивать повторную экспертизу за свой счет.

— Я не пойму, зачем вы будете писать в муниципалитет? С какой целью и на основании чего? Отличие с Войкова, 15а в том, что там дом был признан аварийным, поэтому собственники судились с Межведомственной комиссией, то есть с органом местного самоуправления, — считает Луценко. — По Жилищному кодексу техническое обследование проводится у нас двумя способами: либо на основании решения собственников за ваши денежные средства, либо за счет бюджетной составляющей — органа исполнительной власти, его структурного подразделения. Других вариантов нет.

Кроме этого, Луценко отметил: даже если дома вернутся в региональную программу капремонта по результатам независимого заключения, они вернутся с теми же работами, какими ранее были включены. То есть ремонт крыши все равно будет намечен на 2059–2061 годы. Он подчеркнул, что согласно техпаспорту износ дома за 30 лет эксплуатации с 1954 года составил 36%, а с того момента прошло еще 42 года, и капитальный ремонт не проводился.

— Кровля требует замены, это очевидно. Ни фундамент, ни стены этого не требуют. За все это время текущий ремонт проводился. Жильцы так или иначе ремонт осуществляют. Комплексный ремонт там не требуется, — отвечают жильцы на слова Луценко.

Житель Кузнецова, 12/4 Александр Будницкий напомнил на встрече о важной для города теме — сохранении исторического наследия. Он напомнил присутствующим, что сегодня комплекс из четырех каменных зданий находится в границах исторического поселения федерального значения и является ценным градоформирующим объектом, который подлежит охране в рамках приказа Минкультуры РФ от 04.06.2024 г.

— Мы говорим не просто за свое имущество, мы говорим за сохранение объектов, которые включены в постановление о границах исторического поселения, тех зданий, которые формируют облик нашего города. Поэтому речь не только про наши интересы, тут есть интересы всего города, его жителей и гостей. Пока из того, что я услышал, могу сделать вывод, что есть определенные проблемы с организацией капитального ремонта домов в городе Томске. И мы должны, видимо, смириться с этим и отнестись спокойно к тому, что происходит с нами и нашими домами. То есть неважно, путем этого заключения или какого-то другого, они должны быть исключены из программы, потому что мешают жить остальным. Вот что я услышал, — заключил Александр Будницкий, житель Кузнецова, 12/4.

Несмотря на то, что жители и представители ведомств по итогу встречи не смогли прийти к общему решению, горожане планируют отстаивать свои права и готовят обращение в суд.

Текст: Алена Попова

