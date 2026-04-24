Уровень воды в Томи продолжает снижаться, скоро будут восстанавливать дорогу под Коммунальным мостом

Уровень воды в Томи продолжает снижаться, скоро будут восстанавливать дорогу под Коммунальным мостом

За прошедшие сутки уровень воды в Томи в черте Томска продолжает снижаться. Ледоход на Оби продвинулся на 11 километров, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Уровень воды в Томи в районе Коммунального моста опустился на девять сантиметров, у Речного вокзала — на 17 сантиметров. Ледовый затор у острова Еловый продвинулся на несколько сотен метров.

Как уточняет мэр Томска Дмитрий Махиня, на Ушайке в районе Лермонтова уровень воды остался без изменений, но на 10 сантиметров вырос на Степановке. В Басандайке и Аникино также без изменений, река Бурундук «не вызывает опасений».

Мэр уточнил, что проезд под Коммунальным мостом ещё невозможен, однако, скоро начнутся восстановительные работы. Ул. Береговая в Эуште перекрыта до окончательного схода льда с проезжей части.

Ледоход на Оби остановился в двух километрах ниже деревни Половинка Томского района. Критические отметки по прежнему остаются превышенными только в районе села Никольское в Кривошеинском районе.

Напомним, ледоход на Томи в черте Томска начался 11 апреля. По данным на утро следующего дня в регионе были подтоплены ряд населенных пунктов. 12 апреля голова ледохода покинула пределы Томска.

Ранее в Томске перекрыли дорогу под Коммунальным мостом, так как к ней подошла вода. Также закрыли для движения улицу Береговую в Эуште.

