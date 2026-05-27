«Ростелеком» раскрыл секреты карьерного успеха студентам томского колледжа «Академия ТОП»

27 мая 2026 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

Специалисты «Ростелекома» встретились со студентами Томского филиала Московского международного колледжа цифровых технологий «Академия ТОП». Учащиеся узнали о карьерных перспективах и программах развития для молодых специалистов в ИТ-отрасли.

В июне прошлого года томский «Ростелеком» подписал меморандум о совместной деятельности в сфере профессиональной подготовки учащихся с региональным подразделением колледжа цифровых технологий «Академия ТОП». С этого момента уже одиннадцать студентов прошли стажировку в группе активных продаж массового сегмента компании.

На практике учащиеся получили знания о ключевых продуктах и услугах «Ростелекома»: домашнего интернета, видеонаблюдения, видеосервиса Wink и мобильной связи. Особое внимание уделялось развитию навыков продаж и ведения деловых переговоров.

— Молодых людей, которые только начинают карьерный путь, мы учим красиво презентовать себя, грамотно работать с возражениями и правильно выстраивать бизнес-коммуникацию. Эти навыки позволят им в будущем добиться успеха в любой профессиональной сфере, — отметила HR-бизнес-партнер Томского филиала «Ростелекома» Инна Муравьева.

На встрече специалисты «Ростелекома» рассказали слушателям о новом проекте компании — «Цифровая практика». Для прохождения дистанционной стажировки необходимо зайти на сайт программы, выбрать подходящий трек, заполнить заявку и дождаться ответа куратора.

— Для нас партнёрство с «Ростелекомом» — это возможность дать студентам современное практико-ориентированное образование. Работая с ведущей технологической компанией, учащиеся не только получают теоретические знания, но и погружаются в реальные отраслевые процессы, развивают востребованные компетенции и понимают перспективы своего профессионального роста, — подчеркнула директор Томского филиала Московского международного колледжа цифровых технологий «Академия ТОП» Дарья Шурыгина.

