Около 15 тыс. человек посетили томский фестиваль искусства и чтения «ТОМ IV»

20 мая 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

На минувшей неделе в Томске завершился фестиваль искусства и чтения «ТОМ IV». За четыре дня на площадках Томского государственного университета прошли 78 мероприятий, которые собрали почти 70 тыс. человек, сообщают организаторы.

Главной темой этого года стала концепция «Книга как искусство». Томичей и гостей города ждали две выставки, круглые столы, дискуссии и лекции с участием художников, издателей, авторов книг и переводчиков из Томска, Красноярска, Новосибирска, Екатеринбурга, Москвы и других городов России. Впервые в программу были включены инклюзивные мероприятия. По итогам благотворительной ярмарки удалось собрать 107 тыс. рублей в пользу подопечных Всероссийского общества инвалидов.

На открывающей дискуссии эксперты обсудили, в какой момент книга перестает быть просто источником информации и начинает восприниматься как художественное целое. Все четыре дня в Университетской роще работала книжная ярмарка, на которой можно было купить новинки и бестселлеры от 32 российских книжных и издательских групп, включая музеи и два магазина. Ярмарку посетили 12 тысяч томичей и гостей города, в программе фестиваля приняли участие почти 3 тысячи человек.

Самый активный участник книжной ярмарки мог получить приз от партнера проекта — платформы «Яндекс.Книги». Так, томский психолог Виктория Андреева получила годовую подписку на книжный сервис — она приобрела самое большое количество книг. Виктория призналась, что приходит на фестиваль каждый год и покупает книги не только для себя, но и в подарок близким.

— «ТОМ» — это важное событие, которое отличает смысловая коммуникативная плотность. Здесь встречаются художники, издатели, культурологи, студенты и школьники, чтобы обсудить, как меняется культура чтения и каковы тренды современного искусства, — прокомментировала проректор ТГУ по информационной политике и цифровым коммуникациям Юлия Эмер. — На фестивале мы традиционно поднимаем темы, которые волнуют каждого из нас, в том числе, как искусственный интеллект меняет коммуникацию, отдельные отрасли, например, книгоиздание.

В свою очередь, руководитель Сибирского филиала Пушкинского музея напомнила, что в рамках фестиваля прошла «Книга художника: городские истории».

— Девять томских художников рассказали свои истории о Томске, его прошлом и людях, которые оставили заметный след. Зрители могли увидеть книги о купцах Горохове и Сосулине, а также о музе Матисса — Лидии Делекторской. Все работы были созданы специально для фестиваля. Авторы использовали разные форматы (книги‑кодексы, зины, книги‑объекты) и художественные техники, — отметила Наталья Потчарева.

Традиционно, в рамках «ТОМа» прошла акция Ассоциации посткроссинга и «Почты России». В её рамках около тысячи открыток с символикой фестиваля отправились в разные регионы.

