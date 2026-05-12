Памятник Николаю II установят у третьего корпуса Томского политеха

В Томске ведутся подготовительные работы для установки памятника Николаю II. Монумент разместят у третьего корпуса Томского политеха на пр. Ленина, 43. Выбор места обоснован тем, что император является основателем будущего университета.

Как уточнили в пресс-службе вуза в ответ на запрос «Томского Обзора», инициатива по размещению памятника принадлежит руководителю телеканала СПАС Борису Корчевникову. Такие монументы будут установлены в Мурманске, Краснодаре, Кемерове, Кызыле, Мариинске, Самаре и других городах, «памятных пребыванием в них Императора Всероссийского Николая II». Вместе с ним в Томске будет установлен памятник Святителю Луке (Крымскому).

В обращении первого правового телевидения «Право ТВ» к руководителю Томской епархии уточняется, что акция носит благотворительный характер, и монументы будут переданы Томску бесплатно.

Бюст Николая II на постаменте планируют установить в мае. Чтобы подготовить для него место у корпуса «были удалены два крупных тополя, а также несколько не переживших зиму сорных деревьев», которые, по данным пресс-службы вуза, «представляли опасность для фасада корпуса — объекта культурного наследия». Все проведенные работы были согласованы.

В пресс-службе ТПУ уточняют, что по периметру территории, где установят памятник, высадят крупные кустарники, запланирован косметический ремонт фасада здания. Кроме того, вуз подал заявку в Минобрнауки на обеспечения финансирования фасадных работ на исторических корпусах. Также идет восстановление забора по улице Усова, который «регулярно страдает от вандалов».

Иллюстрации: дизайн-проект будущего пространства

