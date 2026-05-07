18+
18+
РЕКЛАМА

В День Победы в Томске ограничат вход в Лагерный сад

Город, День Победы, Томские новости, день победы праздники интересные новости Томска В День Победы в Томске ограничат вход в Лагерный сад

В День Победы, 9 мая, до завершения парада вход в мемориальный комплекс в Лагерном саду Томска будет ограничен. Об этом на прошедшей сегодня пресс-конференции сообщил заммэра по социальной политике Константин Чубенко.

—Исходя из оперативной обстановки хотел бы обратить внимание, что территория Лагерного сада, мемориального комплекса будет ограничена к допуску туда на период до завершения парада. До этого попасть туда возможности не будет для горожан, поскольку в утренние часы будет организована церемония возложения цветов именно для ветеранов — участников ВОВ, — рассказал Константин Чубенко.

Он уточнил, что в церемонии примут участие в том числе мэр города и руководители правоохранительных органов. Предполагается, что территория мемориального комплекса будет открыта для посещения после митинга и парада.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

«Летние» поезда стартуют в Томске

21 апреля 2026
Еда

«Славянский базаръ» в Томске: когда гастрономия становится продолжением городской истории

5 мая 2026
Томские новости

Ледоход на Томи находится в 12 км от Томской области, уровень воды растет

10 апреля 2026
Томские новости

«Ростелеком» в Томске выступил партнером турнира «TUSUR Games-2026»

24 апреля 2026
Томские новости

Стала известна подробная программа фестиваля искусства и чтения «ТОМ IV»

5 мая 2026
Томские новости

В Томской области начинается пожароопасный сезон

15 апреля 2026
Еда

Swicy: что это за гастротренд и где его попробовать в Томске

13 апреля 2026
Томские новости

Томский центр современной культуры в Пассаже Второва показали первым посетителям

30 апреля 2026
Томские новости

Томь вскрылась в Кемеровской области

7 апреля 2026