В День Победы в Томске ограничат вход в Лагерный сад

7 мая 2026 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В День Победы, 9 мая, до завершения парада вход в мемориальный комплекс в Лагерном саду Томска будет ограничен. Об этом на прошедшей сегодня пресс-конференции сообщил заммэра по социальной политике Константин Чубенко.

—Исходя из оперативной обстановки хотел бы обратить внимание, что территория Лагерного сада, мемориального комплекса будет ограничена к допуску туда на период до завершения парада. До этого попасть туда возможности не будет для горожан, поскольку в утренние часы будет организована церемония возложения цветов именно для ветеранов — участников ВОВ, — рассказал Константин Чубенко.

Он уточнил, что в церемонии примут участие в том числе мэр города и руководители правоохранительных органов. Предполагается, что территория мемориального комплекса будет открыта для посещения после митинга и парада.

