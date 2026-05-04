16 домов повреждены огнем в Томской области, площадь пожара около 2,5 тыс. кв. метров — МЧС

4 мая 2026 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Возгорание частных домов произошло в селе Новоильинка Шегарского района Томской области, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные ГУ МЧС по региону.

«По состоянию на утро воскресенья, огонь повредил 16 домов, пять из которых — нежилые. Пострадавших нет», — сказал сотрудник пресс-службы.

По его данным, к настоящему моменту ликвидировано открытое горение, общая площадь пожара составляет около 2,5 тыс. кв. метров.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».