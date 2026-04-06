В Томске убирают рекламные вывески на иностранных языках

6 апреля 2026 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

В Кировском районе Томска началась работа по выявлению и «понуждению к демонтажу» рекламных вывесок на иностранных языках.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, на прошлой неделе собственники объектов демонтировали пять подобных конструкций в добровольном порядке.

— По поручению мэра Томска Дмитрия Махини активизировали эту работу. Большинство предпринимателей готовы добровольно привести вывески в соответствие с законом. Если люди не соглашаются исполнять требование, то далее будем информировать уполномоченные органы, — сказала председатель комитета по развитию территории Татьяна Медведева.

Напомним, в России внесены поправки в закон, регламентирующий обязательное применение русского языка на вывесках, указателях, табличках, сайтах и в приложениях.

