На проспекте Кирова в Томске установили новый светофор

30 апреля 2026 / Томский Обзор

В Томске на перекрестке проспекта Кирова и улицы Вершининаа установили новый светофорный объект, сообщает пресс-служба мэрии.

Сейчас он работает в режиме «мигающий желтый», но в ближайшее время заработает в штатном режиме.

— Здесь проходит очень много детей, которые занимаются во Дворце творчества детей и молодежи. Теперь на перекрестке будет более безопасно, — отметил заместитель мэра Томска-начальник департамента доожной деятельности и благоустройства Денис Хафизов.

