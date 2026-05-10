Томские актеры представят читку «Игра в аксессуары» в Доме искусств

10 мая 2026 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В четверг, 21 мая, томские актеры представят в Доме искусств программу «Игра в аксессуары». Томичей ждут ироничные рассказы Надежды Тэффи, Аркадия Аверченко, О. Генри и написанные в прошлом году журналистом и драматургом Марией Симоновой короткие пьесы.

Как уточняют организаторы, на литературно-театральном вечере выступят заслуженный артист РФ Евгений Казаков, Екатерина Мельдер и Данила Дейкун.

— «Игра в аксессуары» — это истории о моде, о вещах, которые влияют на нас, иногда манипулируют, иногда становятся талисманами, приносят счастье. Может ли воротничок управлять человеком? Поменяет ли новое платье судьбу? О чем говорят кремы для лица? Как Коко Шанель придумала духи «Шанель №5»? Это легкие, ироничные, вдохновляющие рассказы, — рассказывает организатор вечера, драматург и постоянный автор «Томского Обзора» Мария Симонова.

Мероприятие пройдет в четверг, 21 мая, в Доме искусств на ул. Шишкова, 10. Стоимость билетов — 800 рублей.

Начало в 19.00.

16+

Подробности о мероприятии можно узнать в группе «ВКонтакте».

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».