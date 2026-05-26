«Белая кожа» реактора и «инженеры-мстители». Томскнефтехим и ТПУ провели студенческий хакатон

26 мая 2026 / Томский Обзор

В минувший четверг, 21 мая, в Томском политехе прошел междисциплинарный хакатон «Магистраль технологий». Студенты томских вузов и ссузов всю ночь решали «закодированные» производственные задачи, взятые из практики специалистов «Томскнефтехима».

Над чем ребята всю ночь бились в стенах научно-технической библиотеки ТПУ, и причем здесь далекая-далекая галактика, гибель Тони Старка и нарушения техпроцесса на жестоком Арракисе — рассказываем в нашем материале.

Задачи из параллельных вселенных

Хакатон организовали в рамках молодежного форума «Юновус». Участники разделились на пять кросс-функциональных команд по 6-8 человек по разным направлениям: химия, химическая технология, лабораторный химанализ, технология аналитического контроля, механика и мехатроника, машины и оборудование, программная инженерия, робототехника, нефтехимия и материаловедение. Каждая команда могла рассмотреть кейсы с разных сторон. А изучать было что.

— Сегодня студенты проявляют большую амбициозность и стремятся стать инженерами будущего, обладая хорошими теоретическими знаниями. Мы, в свою очередь, поддерживаем их в применении этих знаний на практике. Мы организуем мероприятия, которые позволяют им взаимодействовать с технологиями, чтобы они могли увидеть, как теоретические знания пересекаются с реальными процессами на производстве, — подчеркнула Анастасия Широкова, представитель «Томскнефтехима».

Специально для хакатона специалисты «Томскнефтехима» подготовили пять сложных кейсов из производственной практики. Чтобы сделать задачи более интересными, сильнее вовлечь студентов и пробудить их креативность, организаторы «зашифровали» кейсы в запутанные, но при этом захватывающие истории, основанные на известнейших киновселенных. Именно оттуда инженеры «получили» письма с просьбой о помощи, ответить на которые предстояло участникам хакатона под руководством молодых специалистов «Томскнефтехима».

Например, студентов попросили разобраться с проблемой появления «белой кожи» в реакторе, который создал Тони Старк (тот самый Железный человек из киновселенной Marvel). Другим участникам предстояло оказать помощь коллегам — гномам-инженерам из Мории («Властелин колец»). Аналогичные запросы поступали и из далекой-далекой галактики (где еще не бушевали «Звездные войны») и с многострадальной планеты Арракис, просторы которой бороздят Шаи-Хулуды, а технические установки постепенно выходят из строя.

Рамиль Рябиков мотивирует студентов

— Мечтайте глобально, ставьте перед собой масштабные цели и достигайте их. Я уверен, у вас все получится! — напутствовал участников генеральный директор «Томскнефтехима» Рамиль Рябиков.

На поиск ответов ребятам отводилось 12 часов. В своей работе они могли не ограничиваться ничем, активно применять нейросети и все доступные источники знаний. Ну, а чтобы поддержать студентов, «Томскнефтехим» организовал для них ужин, завтрак, кофе-станцию, а также разного рода перекусы, чтобы ребята смогли продержаться, сконцентрировав все внимание на решении задач. Ведь им нужно было не просто найти ответ.

— Мы ориентированы на разные форматы взаимодействия со студентами, чтобы они могли увидеть задачи реального производства и узнать, насколько интересно у нас работать. В будущем мы надеемся, что именно такие амбициозные студенты будут развивать нашу компанию и отрасль, — отметила Анастасия Широкова.

Презентация проектов

После бессонной ночи участники хакатона представили готовые презентации экспертам — руководству «Томскнефтехима» и представителям подразделений ТПУ. Они оценили работы студентов, исходя из технической грамотности и глубины проработки, новизны, реализуемости и экономической составляющей. Одним из ключевых элементов в оценке стало представление проекта — жюри приветствовало оригинальную подачу, которая бы соответствовала заданному сеттингу киновселенной. Победители хакатона получили ценные призы от «Томскнефтехима», а все участники — дипломы.

— Подобные мероприятия позволяют студентам получить опыт, максимально приближенный к формату работы современного промышленного предприятия. Взаимодействие выстроено в проектной логике и включает различные подразделения — химиков-технологов, специалистов лаборатории, автоматизации, технического обслуживания оборудования, цифровизации и других. Подобные мероприятия позволяют обучающимся выйти за пределы своей специальности и освоить системный подход, — подчеркнул генеральный директор «Томскнефтехима» Рамиль Рябиков.

