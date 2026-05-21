18+
18+
РЕКЛАМА

«Ростелеком» модернизировал ЦОД Департамента здравоохранения Томской области

Город, Ростелеком, Томские новости, интересные новости Томска инфраструктура БАРС ИТ «Ростелеком» модернизировал ЦОД Департамента здравоохранения Томской области

«Ростелеком» завершил модернизацию Центра обработки данных (ЦОД) Департамента здравоохранения Томской области. Проект повысит уровень информационной безопасности, а также улучшит качество и доступность медицинских услуг, которые предоставляются населению через Единую государственную информационную систему здравоохранения (ЕГИСЗ).

«Ростелеком» полностью заменил устаревшее оборудование на основной и резервной площадках ЦОД департамента. Интегратор поставил и смонтировал серверы нового поколения, соответствующие национальным стандартам безопасности, и установил программное обеспечение, входящее в реестры Минцифры России. Все решения прошли необходимые аттестационные испытания, что подтверждает их соответствие требованиям защиты данных.

Обновленный дата-центр поддерживает работу ключевых сервисов ЕГИСЗ, включая электронную медицинскую карту пациента, онлайн-запись к врачу, специализированные регистры и телемедицинские консультации.

— Модернизация ЦОД Департамента здравоохранения Томской области — важный шаг в развитии цифровой инфраструктуры региона. Полное импортозамещение позволяет нам гарантировать высокий уровень информационной безопасности и стабильность работы системы, — отметил директор Томского филиала «Ростелекома» Денис Кобзарь.

— ЕГИСЗ является значимым объектом критической информационной инфраструктуры. Для нас важно, чтобы данные жителей Томской области были под надежной защитой, поэтому мы своевременно заменили морально и физически устаревшее оборудование и программное обеспечение, — подчеркнул и. о. начальника Департамента здравоохранения Томской области Юрий Воробьев.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

На днях томичей ждут грозы, град и похолодание

8 мая 2026
Томские новости

«ЮВТ Аэро» с 19 мая начнет летать из Казани в Томск

6 мая 2026
Томские новости

Уровень воды в Томи в черте Томска продолжает расти

30 апреля 2026
Томские новости

Парад Победы в Томске пройдет без военной техники

7 мая 2026
Томские новости

В Северске приступают к заливке бетона в основание турбоагрегата реактора БРЕСТ-ОД-300

19 мая 2026
Томские новости

Ввод лесозаготовительного комплекса в Томской области перенесен на 2028 год, проект подорожал до 1,5 млрд рублей

29 апреля 2026
Томские новости

На проспекте Кирова в Томске установили новый светофор

30 апреля 2026
Томские новости

Томское кафе «Софт Лофт» стало исторической «Мужской кухней»

30 апреля 2026
Томские новости

Вода в Томи в Томске продолжает убывать, две дороги все еще перекрыты

22 апреля 2026