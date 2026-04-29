Три пешехода попали под колеса ВАЗа в Северске

7 мая 2026 / Томский Обзор / Фото: УМВД по Томской области

Накануне, 6 мая, в Северске под колеса «ВАЗ-21099» попали три человека, которые по предварительным данным переходившили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Как уточняют в пресс-службе регионального УМВД, инцидент произошел около 22.25 на пр. Коммунистическом, 16. Под колеса автомобиля, которым управлял 19-летний водитель, попали две 17-летние девушки и 18-летний молодой человек.

Пешеходы доставлены в медучреждение. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

