Спасти нельзя расселить. Почему «сталинки» на Кузнецова остались без ремонта и что об этом думают жители

14 мая 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Четыре каменных «сталинки» недалеко от томского Горсада на улице Кузнецова исключили из планов на капитальный ремонт. Аргумент — износ зданий более, чем на 70%. Однако жители не согласны с таким решением и опасаются, что если не будут приняты меры, то без должного ремонта их дома станут аварийными и будут расселены.

Что планируют делать владельцы квартир, чтобы отстоять свои права? Почему заключения, на основании которых сделаны выводы о состоянии объектов, не соответствуют действительности? И как на самом деле здания выглядят снаружи и внутри — рассказываем в нашем материале.

«Сталинский квадрат» с фонтаном на Кузнецова, 12-12/4 в Томске. В 2025 году все четыре дома исключили из планов на капитальный ремонт. Теперь это жилье считается ветхим, но владельцы квартир готовы оспаривать принятое решение. На фото: Кузнецова, 12/3 и 12/4, май 2026 г. Фото: Савелий Петрушев

Внимание общественности к ситуации вокруг каменных домов в Томске на улице Кузнецова, 12, 12а, 12/3 и 12/4 привлекла руководитель ТРОО «Центр сохранения исторического наследия г. Томск» Светлана Савина. Она отметила, что в 2024 году с подобной проблемой — когда относительно крепкие дома по сомнительным заключениям исключают из программы капремонта и признают аварийными — столкнулись жители дореволюционных деревянных зданиях из «списка-701» на ул. Герцена, 9, Белинского, 17, Войкова, 15а и Красноармейской, 79. Тогда после повторной проверки дома удалось вернуть в региональный фонд капремонта.

— С домами на Кузнецова ситуация еще более странная, — рассказала Светлана Савина в комментарии «Томскому Обзору». — Там дома кирпичные, крепкие, то есть, это не деревянные здания. Но они в центре Томска — в одном из самых «лакомых» кусков города. Дома там стоят по периметру, четырёхугольником. Земля у этих домов в собственности жителей. А социальный уровень людей, проживающих там, высокий. Они ухаживают за территорией, внутри делают ремонт, есть санузлы, хорошие стены, потолки. Это не заброшка. <...> Я была там со своим восьмилетним ребёнком, у меня дочка сказала: «Мама, как здесь уютно и хорошо, лучше, чем в обычной квартире», — потому что дом на земле, потому что там есть подпол — надо сказать, сухой — мы спускались, фотографировали. Там уютно, очень по-томски, как на картинках из прошлого: ухоженные дворы, адекватные люди, не маргиналы абсолютно. Поэтому когда происходит такая ситуация, то появляются вопросы: у нас в Томске масса аварийных и действительно ветхих домов, там люди не хотят жить, там плесень на стенах, жители в валенках ходят по дому осенью — настолько холодно, стены они скобами притягивают к друг другу, чтобы ветер не свистел, чтобы не разваливался дом, но почему-то те дома не признаются ни аварийными, ни ветхими. А те дома, за которыми ухаживают люди, которые живут в этих домах и они покупали там квартиры — становятся вдруг ветхими. У меня только одно предположение: может быть, кто-то присмотрел этот участок для будущей застройки и просто такими способами пытается избавиться от домов? Почему на Черемошниках у нас не признаются ветхими дома в таком количестве? Наверное, потому что там никому так не нужна земля, как в центре...

Светлана Савина на встрече с жителями домов на Кузнецова. Фото: Центр сохранения исторического наследия г. Томск

Савина подчеркнула, что в настоящий момент дома на улице Кузнецова формально еще не признаны аварийными, а имеют статус «ветхого жилья». Но, по ее мнению, суть дела от этого не меняется, так как на сегодняшний день здания уже выведены из программы фонда капитального ремонта, а значит, на их техническое обслуживание не будут выделяться средства и в будущем они могут стать аварийными уже не на бумаге, а на самом деле.

​​​​​​ ​ ​​​​​​

Кузнецова, 12 Фото: Савелий Петрушев

Большинство жителей категорически против такого исхода и просят провести повторную экспертизу, так как в документации ООО «ТомСтрой», на основании которой делались выводы о состоянии домов, они обнаружили много ошибок и неточностей. Так, например, согласно результатам этого технического обследования, все четыре здания относят в четвертой группе капитальности — то есть, к деревянным сооружениям, хотя по факту они являются каменными.

Заключение по результатам обследования технического состояния дома на Кузнецова, 12 проводило ООО «ТомСтрой», субподрядчик — ООО НПО «СтройЭксперт». Житель одного из домов, Олег Бережинский подчеркивает — такие же заключения есть у других трех соседних домов. При этом в документации нашли множество ошибок и нарушений. Фото: предоставил Олег Бережинский

Еще более подозрительным кажется то, что о случившемся жителей никто официально не уведомлял. Они отмечают, что решение было принято «по-тихому», без участия собственников, а о ситуации они узнали случайно.

Среди тех, кто готов бороться за свои дома есть и те, кто проживал там с самого основания, и те, кто купил квартиру недавно. С ними мы и поговорили.

Немного истории

Фото: Савелий Петрушев

Чтобы понять, почему активисты выступили против решения фонда капительного ремонта и в чем ценность этих зданий для города, обратимся к истории их строительства. По словам жителей, комплекс из четырех двухэтажных каменных домов недалеко от современного Горсада начал строиться в 1954 году немецкими инженерами для себя и томской элиты. Одна из жительниц рассказала нам, что была лично знакома с проектировщиком этих зданий по фамилии Шефер и его женой Элей Эдуардовной. Они проживали на втором этаже дома 12/3, а после смерти главы семейства эмигрировали в Германию.

Кузнецова, 12/3 Фото: Савелий Петрушев

Несмотря на то, что улица Кузнецова в первую очередь известна своим деревянным зодчеством, эти каменные дома тоже ценны для района — они показывают, как менялась архитектура города в разные исторические периоды. Строения выделяются на фоне деревянных зданий необычной для Томска формой с эркерами и выступающими балконами, а их внутренний двор украшает старый фонтан. Как говорят жители, он перестал работать лет 50 назад, но сам архитектурный объект сохранился и выполняет декоративную функцию.

В каждом доме находится по восемь квартир — по четыре на этаже.

Фонтан находится между домами Кузнецова, 12а и 12/4. На сегодняшний день не работает. На фото дом 12/4 Фото: Савелий Петрушев

Кузнецова, 12а Фото: Савелий Петрушев

Сегодня этот комплекс — пример редкой для Томска советской застройки сталинского периода. Кроме того, его здания находится в границах исторического поселения федерального значения и являются ценными градоформирующими объектами, которые подлежат охране в рамках приказа Минкультуры РФ от 04.06.2024 г.

— Я купил квартиру здесь недавно, — рассказывает Александр, владелец квартиры в доме 12/4. — Этот выбор делался осознанно, с учетом места и развития территории. От признания дома аварийным я сильно не пострадаю, так как у меня это не единственная недвижимость, но так как я сам коренной томич, мои родители тоже родились в Томске, мне за город обидно! Это одно из мест, которое, в том числе, показывают томичам и гостям города. Улица Кузнецова — популярный туристический маршрут, по ней проводят экскурсии чуть ли не каждый день! Летом, по крайней мере, практически каждый день. И сохранение томского исторического лица — не только дореволюционного, но и советского периода — показывает нам, как менялся город, как разные этапы страны влияли на его архитектуру. Это то, что, мне кажется, необходимо сохранить.

«Загадочное» заключение

Не прошло и ста лет, а сегодня согласно заключению 2023 года ООО «ТомСтрой», выполненному по заказу регионального фонда капитального ремонта, износ всех четырех домов «сталинского квадрата» составляет более 70%. Учитывая, что в Томске есть здания и постарше, но которые по-прежнему выполняют свои функции, жители на улице Кузнецова в один голос говорят, что заключение «липовое» и их дома нуждаются в ремонте, а не в расселении.

Часть заключения ООО «ТомСтрой» с описанием дефектов, найденных при обследовании технического состояния дома на Кузнецова, 12. Полностью заключение можно посмотреть по ссылке. Фото: предоставил Олег Бережинский

Основная проблема сейчас — это крыша, где необходимо заменить кровлю. Жители говорят, что стропила и звенья у нее целые, а вот шифер не менялся на некоторых дома с самого основания. Лишь в случае необходимости сами владельцы квартиры самостоятельно скидывались на фрагментарный ремонт и проводили работы. Так, например, жители дома на Кузнецова, 12 за своей счет заменили половину кровли в 2023–2025 гг. — часть шифером, часть металлопрофилем.

Половину кровли на Кузнецова, 12 жители заменили сами за своей счет Фото: Савелий Петрушев

При этом владелец квартиры в одном из домов Олег Бережинский, подчеркивает, что их дом до исключения дома из программы стоял в очередь на капитальный ремонт крыши. Дважды они подавали заявление на пересмотр сроков, но им отказывали, а сроки каждый раз сдвигались все дальше. Последний раз ремонт крыши сдвинули с 2034 года на 2069 год, а в 2025 году и вовсе здание исключили из программы, сославшись на «загадочное» заключение 2023 года. При этом капремонт крыши на этом доме ранее никогда не проводили.

— Мы хотели, чтобы с 2023 по 2025 гг. нам сделали ремонт крыши. Тогда был запланирован ремонт инженерных систем — батарей, воды, но мы хотели именно ремонт крыши, поэтому подавали прошение на это. Как раз в 2023 году к нам приходили две женщины от фонда капремонта, которые проводили типовое обследование, мотивировав это тем, что у нас должен быть этот ремонт инженерных систем. В рамках него, якобы, они делают это обследование. Но потом появилось заключение об аварийности здания. Мы об этом ничего не знали. И так как еще в 2021 году мы ушли от управляющей компании — дома до 12 квартир могут это сделать — сами скинулись на кровлю, получив отказ о пересмотре сроков по капремонту крыши. Поменяли два ската, и все ждали ремонта инженерных систем в 2025 году. Но когда я сделал запрос с уточнением сроков, чтобы жители в этот период были дома, мне ответили, что ничего делать не будут, потому что у нас дом изношенный и его надо весь ремонтировать, а это нецелесообразно, — рассказывает Олег Бережинский.

1. Письмо от О.П. Бережинского в региональный фонд капительного ремонта с уточнением срока работ по инженерным системам;

2. Ответ регионального фонда капитального ремонта, из которого жители узнали, что их дом, согласно заключению ООО «ТомСтрой», находится в аварийном состоянии. Фото: предоставил Олег Бережинский

В доме на Кузнецова, 12а, где уже третий год проживает Марина, также планировали провести впервые за 60 лет капремонт крыши, но сроки постоянно переносились: сначала с 2013 на 2016, потом на 2025. Когда и в прошлом году ремонта не последовало, оказалось, что срок снова сдвинулся уже на 2052 год.

Узнав об этом, жители обратились на «горячую линию» президента с просьбой о пересмотре сроков, однако на это им ответила администрация Томска, что согласно вступившим в 2025 году изменениям дома, имеющие более 70% износа, исключаются из региональной программы по капремонту. Так жители неожиданно для себя узнали, что теперь ремонт не просто сдвинулся, а его больше не планируют проводить.

Основанием для этого решения стало, как и в доме на Кузнецова, 12, заключение 2023 года ООО «ТомСтрой». Более того, жители и общественники отмечают, что эта же организация в 2024 году проводила обследование домов на ул. Герцена, 9, Белинского, 17, Войкова, 15а и Красноармейской, 79, которое и стало поводом для признания их аварийными.

Вход в подъезд дома 12,а Фото: Савелий Петрушев

При этом Марина подчеркивает, что ранее она писала запрос в управляющую компанию на предоставление имеющихся заключений о состоянии дома. Ей ответили, что последнее обследование здания проводилось в 2018 году. Согласно его результатам, на тот момент в здании необходимо было «провести неинструментальное обследование, сделать изыскания для восстановления пригодности, выполнить капремонт крыши и сделать проектно-восстановительные работы». Другой документации управляющая компания не выдала.

— Собственником квартиры на Кузнецова, 12а я являюсь в течение последних двух лет, — говорит Марина. — Когда мы приобретали эту квартиру и начинали делать ремонт, у нас работали очень хорошие специалисты. Они сказали, что дом очень крепкий и цельный. У нас в доме глубокий подвал, в котором нет ни единой трещины ни на одной из стен. А стены почти 70 см. Зимой у нас не бывает холодно. Это к вопросу о том, в каком состоянии дом находится сейчас. Нам тогда сказали, что дом очень хороший, что проблем никаких не возникнет. Для того, чтобы подстраховаться, мы в 2024 или 2025 гг. написали в нашу управляющую компанию, чтобы узнать, есть ли какое-то заключение по поводу аварийности дома. На что мы получили заключение 2018 года с письмом управляющей компанией о том, что других обследований [кроме обследования 2018 года] не проводилось. Мы успокоились, сделали спокойно ремонт, заселились в квартиру и живем там. Потом совершенно случайно я услышала, что в 2023 году тоже была какая-то экспертиза. Мы ее запросили в администрации Кировского района. Нам её дали. И если мы посмотрим эти две экспертизы [2018 и 2023 гг.], их проводила одна и та же организация. В новом заключении написано, что здание имеет 77% износа. Но как за пять лет здание могло стать непригодным?! Тем более, в 2016 году у нас проводили капремонт электропроводки.

Лестничная площадка на Кузнецова, 12а Фото: Савелий Петрушев

Житель квартиры на Кузнецова, 12 Олег Бережинский обращает внимание, что заключения на все четыре здания сделаны, как под копирку. В документации на их дом указано, что электроснабжение, которое меняли в 2015 году и у Олега сохранился договор на эти работы, находится в критическом состоянии. Эксперты ООО «ТомСтрой» пишут, что там «неисправны проводка и щитки; отсутствуют розетки, патроны, выключатели», есть оголенные провода, наблюдаются их провесы.

При этом жители говорят, что эта информация не соответствует действительности: да, в доме можно увидеть старую проводку, но она давно отключена — с тех пор, когда проходила замена электрооборудования. Сейчас в каждом доме на лестничной площадке стоят современные счетчики, которые автоматически передают показания, щитки тоже современные, закрывающиеся на замок.

Новое электрооборудование на Кузнецова, 12 Фото: Савелий Петрушев

... И установленный на деньги жителей узел, про который в заключении ООО «ТомСтрой» говорится, что он находится в непригодном и критическом состоянии. Фото: Савелий Петрушев

Олег подчеркивает, что в заключении также говорится, что полы в тамбуре дома в неудовлетворительном состоянии. В начале мая этого года жители скинулись и полностью заменили доски. Часть старых материалов еще не успели вывезти. Фото: Савелий Петрушев

— В этом лживом заключении написано, что электрика в крайне аварийном состоянии, то есть, самое плохое. Ни одной фотографии этого не приведено. Более того, они пишут, что нет продухов в доме — это внизу такие дырки, чтобы продувался подвал. Хотя они есть, дом как строился по проекту, с тех пор они и есть. По сути то, что представило ООО «ТомСтрой» — это вообще не является заключением, оно сделано визуально без определённых действий и измерений. Много сведений не приведено относительно дома. Много ложных сведений.

Откуда такие цифры?

Кузнецова, 12/4 Фото: Савелий Петрушев

Владелец квартиры в доме №12 Олег живет в ней с 1991 года и видел, как менялось здание и что с ним происходило. Он один из местных сторожилов и помнит, как в ходе очистки крыши от снега рабочие повредили кровлю на его доме, а жильцы сами ее ремонтировали, потому что управляющая компания не нашла на это денег. Как 20 лет назад, он лично контролировал замену шифера на крыше, потому что «людей на эту работу понабрали без опыта и они даже гвозди не могли забить правильно». Все эти годы он следил и за состоянием отопительной системы. Поэтому судьба дома и его двора — для Олега тема очень серьезная.

Увидев двух девушек, якобы из фонда капитального ремонта, которые пришли осмотреть здание в 2023 году, он решил им помочь, думая, что «наконец-то будут делать крышу», так как с 2018 года все жильцы были обеспокоены этим вопросом. Из благих побуждений мужчина рассказал о всех «слабых местах» дома, а после оказалось, что именно на основании его слов и осмотра здания было сделано заключение, по которому износ дома оценили в 85%. Откуда такие цифры — Олег до сих пор не понимает и удивляется, почему не написали сразу 100%.

Житель дома 12/4 Олег о том, что происходит со зданиями: «Наверное, это такая схема, — считает Олег. — Я не знаю, сколько у них таких домов в фонде капитального ремонта, но, наверное, тысячи, которые они должны делать. И деньги не то, что они там тырят — их просто, наверное, мало — а это уже стратегия такая выработалась, чтобы визуально сделать „близир“ — накрутить износ 65-70% на 85. Долгая схема, с 2023 года длится. Сейчас вот закон в ноябре 2025 года приняли, что теперь дома с износом 70% можно выкинуть из фонда капитального ремонта. А они из года в год не делали ремонт...» Фото: Савелий Петрушев

Олег отмечает, что о случившемся с их домом жители узнали, когда в феврале этого года они перестали получать квитанции по капремонту. Стали спрашивать, что случилось, оказалось, что их дом исключен из программы на капремонт. Мужчина подчеркивает, что все годы существования фонда они ежемесячно платили взносы. На сегодняшний день там удалось скопить порядка 300 тысяч рублей, но, он подчеркивает: это копейки, ремонт кровли только на одном доме обойдется примерно в 1,2 млн рублей Как и где найти такие деньги — жители не знают.

При этом каких-то других проблем в состоянии дома, он не видит. Систему отопления им заменили около 30 лет назад, она еще в более-менее нормальном состоянии. В 2016 году обновили проводку, за состоянием лестничных площадок жильцы следят сами — периодически подкрашивают лестницу и стены.

Квартира в доме 12/4, где Олег живет уже 35 лет. Переезжать он не планировал и считает свое жилье хорошим: в нем есть все необходимое для комфортного проживания, сам он всегда следил за состоянием коммуникаций. Фото: Савелий Петрушев

В других домах на протяжении многих лет жители также поддерживали здания в хорошем состоянии самостоятельно, тратя на это собственные деньги, поэтому исключение их из программы капремонта они считают несправедливым.

Так, на Кузнецова, 12, кроме того, что жители заменили два ската на крыше, они за свой счет поставили новые запорные краны на стояках отопления и тепловой счётчик, обновили теплой узел, утеплили внутри под крышей весь отопительный комплекс теплоизоляционными материалами, в начале мая перестелили пол в тамбуре, постоянно поддерживают состояние лестничной площадки и фасадов.

Житель дома на Кузнецова, 12 Андрей Стегний говорит: «После принятия 70-процентного износа, все наши усилия перечеркнули... Сколько было сделано по текущему ремонту, в последний раз мы суммарно собрали 250 тысяч рублей на четвертинку крыши. Мы уже сами вкладывались, ладно. А сейчас, хотя нас еще не признали аварийными, но исключение из программы капремонта — это уже первый шаг. При этом деньги, которые мы платили по капремонту — это около 400 тысяч рублей — так и лежат еще у фонда. То есть, они в их распоряжении, хотя по факту, им уже не принадлежат, а нам есть куда потратить эти средства. Если бы не предаварийное состояние, мы бы собрали деньги — нам еще полкрыши сделать, что стоит не больше полумиллиона. Я имею в виду, просто шифер заменить железом». Фото: Савелий Петрушев

Внешнее и внутренне состояние дома на Кузнецова, 12а во многом также поддерживалось сами жителями. Они заменили полы в тамбуре, сделали удобный порог, укрепили фундамент, совсем недавно они провели первый в этом году субботник и очистили территорию от мусора.

Но, по их словам, уютными выглядят не только их тамбуры, но и сами квартиры. В некоторых из них мы побывали, своими глазами увидев, что там действительно очень светло и просторно. Особое восхищение вызывают эркеры, откуда открывается красивый вид с любой стороны, и открытые балконы, с которых можно все еще выйти с чашечкой кофе и смотреть на город.

Квартира на первом этаже в доме на Кузнецова, 12а Фото: Савелий Петрушев

Готовы бороться

Защитить свои дома и вкладываться в них готовы как люди молодые, так и те, кому уже за 90 лет. Валентина Петровна поселилась в квартире на ул. Кузнецова, 12/3, когда ей было 17-18 лет, а здание только что построили. В Томск она приехала вместе с родителями из Эстонии, ее отец — военный, был отправлен в Сибирь на работы. Тут ему дали квартиру в новом доме прямо в центре Томска. Валентина Петровна рассказывает, но заселились они туда не сразу, месяц жили в военкомате, потому что дом еще не сдали к тому моменты.

— Мне не хотелось жить в старых хрущёвках. Этот дом лучше. Когда молодая была, хотела уехать из Томска куда-то, но по распределению от института тут осталась. Все куда-то рвалась, рвалась, а потом думаю: а там что ли лучше? Так и почти всю жизнь прожила здесь. Мне 91 год. То, что сейчас происходит, меня, естественно, не радует. Мой сын, хотя и живет отдельно, но вкладывает сюда деньги. Вот тамбур отремонтировали недавно, — говорит Валентина Петровна.

Сейчас все жители домов на Кузнецова — кроме одной владелицы квартиры, которая хочет получить компенсационные выплаты — планируют добиться повторной проверки, чтобы отменить заключение ООО «ТомСтрой». Для дома 12 это важно сделать в первую очередь, чтобы снять предаварийный статус и не допустить признания аварийности, для других — вернуться в очередь на капремонт крыши. По словам жителей, примерная стоимость новой экспертизы составит порядка 300 тысяч рублей.

Кроме этого, жители настроены узнать позицию администрации Томска в это вопросе и хотят провести встречу с мэром Томска Дмитрием Махиней. На сегодняшний день от имени собственников квартир направлены заявление в прокуратуру Кировского района, обращения к мэру Томска и в Региональный фонд капитального ремонта.

Обращение к мэру Томска Д.А. Махине от жителей дома на Кузнецова, 12 от 7.05.2025 Фото: предоставил Олег Бережинский

— Сейчас мы хотим понять, как видит администрация Томска эту ситуацию. То есть аварийным нас не признали, из капремонта исключили, употребив к нам термин «ветхое жилье». Что нам теперь делать? Ждать, пока мы совсем развалимся? У нас жильцы есть люди возрастные — кому-то за 90, кто-то к этому возрасту близок. Это единственное жилье этих людей, поэтому помощь всё равно нужна. Своими силами нам не сделать крышу, — говорит Марина, жительница дома №12а.

— Естественно, не только наших четырех домов это коснулось. Я думаю, по городу куча зданий в таком же состоянии, — говорит житель дома №12 Андрей. — Они же могут попасть в такую же ситуацию, как мы. То есть, сейчас они собирают деньги, еще лет 5-10 это будет продолжаться. А потом какой-то 30-40-летний дом по фальшивой экспертизе, где нарисован износ более 70%, исключают из программы капремонта. И идите, куда подальше... Это самое опасное для города, идет обман чисто по-человечески. Но мы будем пытаться бороться, хотя это и сложно в наших реалиях.

О том, как будет развиваться ситуация с домами на Кузнецова, 12, 12а, 12/3 и 12/4, мы расскажем в наших следующих материалах.

Текст: Алёна Попова

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».