В выходные томичей ждут грозы с очень сильными дождями и градом

28 мая 2026 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

В пятницу, 29 мая, и ночью 30 мая в Томске прогнозируется ухудшение погоды, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

— В городе ожидаются дожди, грозы, при грозах очень сильные дожди и град, — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей просят соблюдать правила безопасности: не находится вблизи деревьев, ЛЭП и слабо закрепленных конструкций.

