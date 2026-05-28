18+
18+
РЕКЛАМА

В выходные томичей ждут грозы с очень сильными дождями и градом

Город, Погода и природа, Стихия в Томске и области, Томские новости, оперативное штормовое предупреждение интересные новости Томска дожди ливни град прогноз на завтра В выходные томичей ждут грозы с очень сильными дождями и градом

В пятницу, 29 мая, и ночью 30 мая в Томске прогнозируется ухудшение погоды, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

— В городе ожидаются дожди, грозы, при грозах очень сильные дожди и град, — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей просят соблюдать правила безопасности: не находится вблизи деревьев, ЛЭП и слабо закрепленных конструкций.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Последний звонок-2026 в Томске — фоторепортаж

26 мая 2026
Томские новости

К концу 2026 года инвестор «домов за рубль» у Буфф-сада планирует закончить работы

25 мая 2026
Томские новости

В Томской области назначили нового председателя комитета общественной безопасности

21 мая 2026
Томские новости

Томский бренд одежды выпустит коллекцию про Васюганские болота

18 мая 2026
Томские новости

Решение об обращении в доход РФ 18,07% акций головной компании ГК «КДВ», принадлежащих ее совладельцу Семенову, вступило в силу

30 апреля 2026
Еда

«Славянский базаръ» в Томске: когда гастрономия становится продолжением городской истории

5 мая 2026
Томские новости

Стоимость жилого «квадрата» в томских малогабаритных квартирах снизилась

21 мая 2026
Томские новости

В Томске отключают отопление

5 мая 2026
Томские новости

Спортивный праздник. В Стрежевом отметили 60-летие «Томскнефти» хоккейным турниром

29 апреля 2026