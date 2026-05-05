Томские ученые помогли упростить создание водоотталкивающих покрытий для металлов

Ученые Томского политеха вместе с коллегами из Института физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН разработали новый подход создания «умных» поверхностей металлов, который позволяет создать супергидрофобную поверхность с высокой износостойкостью без использования дорогого оборудования и многочасовых процедур.

Как уточняют в пресс-службе вуза, новых подход включает два этапа. На первом с помощью наносекундного лазерного излучения на поверхности формируют иерархическую микро- и наноструктуру, которая обеспечивает необходимую шероховатость для супергидрофобных свойств. Далее на материал распыляют углеродсодержащие жидкости и подвергают его термолизу (разложению химических соединений под действием температуры — ред.) при температуре 250-270 °C. Благодаря этому на поверхности материала образуется защитный гидрофобный слой.

— Мы проводили испытания с модификацией поверхностей алюминиевых сплавов. С помощью двухэтапной обработки с использованием отработанных нефтепродуктов нам удалось создать на поверхности водоотталкивающий слой. Технология адаптивна и будет работать с разными видами «потенциальных гидрофобизаторов» не только со свежим и отработанным моторным маслом, но и маслами растительного происхождения. Это делает ее экологически и экономически выгодной, — отмечает один из авторов исследования, доцент Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов ТПУ Дмитрий Феоктистов.

Исследования деградации модифицированных образцов показали высокую стабильность и износостойкость. В будущем ученые сосредоточатся на применении созданных поверхностей в системах охлаждения, используемых в дата-центрах.

